《魔兽世界》+《守望先锋2》原画泄露：巫妖王/新英雄Echo现真容

IT之家10月29日消息 著名游戏爆料网站Wowhead近日再度放出一组《守望先锋2》/《魔兽世界》高清原画，一起来看一下。

据报道，这张原画的来源是暴雪周边商店不过目前商店页面已无法打开，这张原画中包含了莱因哈特、猎空、小美、源氏、天使、温斯顿、布丽吉塔以及新英雄Echo，不过Echo是在天上，也就是说这位新英雄拥有飞行能力。

再来看一下这张《魔兽世界》原画，和早前放出的谍照基本一致。主角依旧是巫妖王伯瓦尔。