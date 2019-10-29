携程启动旅行公益平台，提供1000万元资金资助

新浪科技讯10月29日下午消息，携程CEO孙洁今日在携程20周年庆上发布携程“STAR”社会责任战略，并启动国内首个旅行公益平台。

据民政部发布的数据，截至2018年，全国不满16周岁、父母均外出务工的农村留守儿童数量为697万余人，他们很少有机会与父母团聚。

“我们发现其实在大家身边还有不少群体渴望旅行，却不容易踏出那一步。”孙洁表示，“旅行的鸿沟真实地存在。为了打破这个鸿沟，携程公益平台于20周年当天正式上线。

携程公益平台定位于“互联网+公益+旅行”资助模式，通过整合旅游生态链上下游伙伴和携程用户积分爱心捐赠渠道，创建国内首家实现弱势群体旅行梦想的公益平台。

根据计划，携程公益平台第一年将资助50个旅行公益项目，提供1000万爱心资金。除了支持旅行梦想外，公益平台还会在未来增加两个新的方向：旅行环保以及旅游扶贫，目标成为全球最大规模最有影响力的旅行公益平台。

携程也首次公布了社会责任战略——“携程之星-STAR”：Safe Travel，保障旅行安全；Targeted poverty alleviation through Travel，精准旅游扶贫；Access to Travel，减少旅行鸿沟；Responsible Travel，负责任的旅行。

孙洁表示，携程之星战略从4个维度构建起旅行者和目的地之间的关系，表达了携程面向未来的社会责任体系。“我们将充分聚焦携程的旅游行业优势，开展社会责任工作，实现属于所有人的完美旅程。”