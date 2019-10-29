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2019天猫/京东双11红包怎么领，看这一篇就够了

2019-10-29 19:25:59来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年的双11电商大促已经拉开预热大幕，其中又以天猫和京东的优惠力度最为突出，本文整理了2019天猫和京东双11活动红包玩法，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包：点此领取

• 天猫超级红包：点此领取

1、京东京享红包

10月30日0点正式开抢，可随机获得11.11、66、111、1111元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分三个阶段，当火力值集满10、35、100点时可分别获得3、6、14元红包，共计23元。

• 活动时间

红包领取时间：10月30日 - 11月11日

红包使用时间：10月30日 - 11月15日（过期红包失效）

• 京东双11福利放送

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
3C电子数码0元抽华为Mate 30、抢11.11超级特权
京东超市满99减50、满199减100
京东拼购钜惠好货低至1元起
预售会场定金膨胀不止5倍
电脑数码1元预定最高抵1111元
手机狂欢抢2000-1111元神券、爆款手机5折抢
音频狂欢1元抢耳机、12期免息
品质家电领券至高减500、充值现金至高送2980元
品质居家居家好物199减100
时尚服饰定金5倍膨胀
海囤全球国际大牌低至5折
京东图书自营图书每满100减50、叠券享200减120
美妆预售11倍定金膨胀、每满199减100
生活服务每满300减40、抢券200减100
企业采购至高返800元E卡
时令生鲜9.9元包邮、买三送一

2、天猫超级红包

10月21日起每日三次、最高1111元，另外还有订阅、签到、购后奖励、拼手气、分享开宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，点此领取

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家大红包”（注：不含引号），亦可参与双11天猫亿万红包的抽取！

领取时间：10月21日 - 11月11日

使用时间：11月11日 - 11月11日

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

最大面额1111元，其他以实际到账为准

• 2019天猫双11全球狂欢节预售分会场入口一览

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 聚划算 | 天猫国际 | 天猫超市 | 官方直营 | 全球时尚 | 吾折天 | 超市爆品

• 数码电子类 - 数码家电 | 精品手机 | 电脑办公 | 大家电 | 小家电 | 电视 | 冰洗 | 3C数码

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动大牌 | 运动户外

• 居家生活类 - 家装会场 | 精品家具 | 家纺家居 | 灯具安防 | 纸品家清 | 医药健康 | 潮流个护 | 进口保健

• 食品母婴类 - 食品生鲜 | 茶乳冲饮 | 零食 | 进口食品 | 母婴好货 | 宝宝用品 | 尿裤 | 童装 | 进口母婴

• 美妆车品类 - 大牌美妆 | 手表眼镜 | 箱包服配 | 珠宝饰品 | 进口美妆 | 汽车用品 | 天猫新车 | 品牌好车

• 海外其他类 - 香港预售 | 台湾攻略 | 台湾早鸟红包 | 进口神器 | 医美88VIP | 医美预售 | moony预售

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关键词：双11天猫京东

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