11.1红包双双加码：京东数码预售付尾款，天猫签到奖励开启

11月1日天猫超级红包、京东京享红包奖池双双加码，这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候0点！

• 京东京享红包：点此领取

• 天猫超级红包：点此领取

11月1日0点起，京东电脑数码预售会场开始付尾款，1元最高可抵1111元，抢笔记本1111元神券，超级礼盒提前抢定，主要商品价保双11，点此前往。

11月1日起，天猫双11超级红包除了每天三次必领机会外，还将开启签到奖励、分享开宝箱等新玩法，还能额外再得更多红包，玩法攻略点此查看。



1、京东京享红包

10月30日0点正式开抢，可随机获得11.11、66、111、1111元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包。

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分三个阶段，当火力值集满10、35、100点时可分别获得3、6、14元红包，共计23元。

• 活动时间

红包领取时间：10月30日 - 11月11日

红包使用时间：10月30日 - 11月15日（过期红包失效）

• 京东双11福利放送

会场 优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券

3C电子数码 0元抽华为Mate 30、抢11.11超级特权

京东超市 满99减50、满199减100 京东拼购 钜惠好货低至1元起

预售会场 定金膨胀不止5倍 电脑数码 1元预定最高抵1111元 手机狂欢 抢2000-1111元神券、爆款手机5折抢 音频狂欢 1元抢耳机、12期免息

品质家电 领券至高减500、充值现金至高送2980元 品质居家 居家好物199减100 时尚服饰 定金5倍膨胀 海囤全球 国际大牌低至5折 京东图书 自营图书每满100减50、叠券享200减120 美妆预售 11倍定金膨胀、每满199减100 生活服务 每满300减40、抢券200减100 企业采购 至高返800元E卡 时令生鲜 9.9元包邮、买三送一



2、天猫超级红包

10月21日起每日三次、最高1111元，另外还有订阅、签到、购后奖励、拼手气、分享开宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，点此领取。

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家大红包”（注：不含引号），亦可参与双11天猫亿万红包的抽取！

领取时间：10月21日 - 11月11日

使用时间：11月11日 - 11月11日

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

最大面额1111元，其他以实际到账为准

• 2019天猫双11全球狂欢节预售分会场入口一览

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

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