英伟达 GTX 1650 SUPER正式发布，性能较GTX 1650提升50%

IT之家10月29日消息 今天晚上，英伟达正式发布了GTX 1650 SUPER显卡，官方称相较初代GTX 1650提升最高可达50%，而相较上一代 GTX 1050，性能的提升更最高可达2 倍。

参数方面，GeForce GTX 1650 SUPER搭载了1280个CUDA核心，GPU基础频率1530MHz，加速频率1725MHz，搭载4GB GDDR6显存，显存速率为12 Gbps，显卡功耗也上升到了100W。