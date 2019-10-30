印流媒体视频应用MX Player融资1.1亿美元，腾讯领投

北京时间10月30日消息，印度热门流媒体视频应用MX Player周三宣布，已在新一轮融资中筹集了1.108亿美元资金，该轮融资由腾讯领投。目前，MX Player正寻求在印度和其他国际市场扩大业务。

知情人士称，MX Player的投后估值超过5亿美元。除腾讯外，印度互联网公司Times Internet也参加了这轮投资。印度支付公司PayTm也在就投资事宜与MX Player展开磋商，可能会在此轮融资的稍后阶段投资MX Player。