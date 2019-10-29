内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

今天是马化腾生日，转发这条消息也不会送QQ会员...

2019-10-29 15:50:46来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月29日消息 10月29日是一个“特别”的日子，今天是马化腾的生日，转发这条消息到五个QQ群，他们会骂你是XX，管理还可能会禁言你，但是搜索之后就会发现，今天真的是马化腾的生日....

马化腾，腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官，别名小马哥，外文名Pony。百科资料显示，马化腾1971年10月29日生于广东省汕头市潮南区。腾讯公司主要创办人之一，在创办腾讯之前，马化腾曾在中国电信服务和产品供应商深圳润迅通讯发展有限公司主管互联网传呼系统的研究开发工作，在电信及互联网行业拥有10多年经验。

1999年2月，腾讯开发出第一个“中国风味”的ICQ，即OICQ后，受到用户欢迎，注册人数疯长，很短时间内就增加到几万人，值得一提的是，马化腾开发OICQ后曾因为资金问题曾几度想卖掉OICQ，但终因价格原因告吹。

2004年6月16日，马化腾带领腾讯在香港交易所主板挂牌上市。

2018年是腾讯成立20周年，20年前，几个在赛格科技园里忙碌的年轻人，可能没有想到，一只小小的企鹅，也能拥抱和参与创造一个时代。

本文部分文献资料来自：互联网资料以及IT之家的文章《今天是腾讯老板马化腾的生日...

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马化腾腾讯QQ

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有