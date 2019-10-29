今天是马化腾生日，转发这条消息也不会送QQ会员...

IT之家10月29日消息 10月29日是一个“特别”的日子，今天是马化腾的生日，转发这条消息到五个QQ群，他们会骂你是XX，管理还可能会禁言你，但是搜索之后就会发现，今天真的是马化腾的生日....

马化腾，腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官，别名小马哥，外文名Pony。百科资料显示，马化腾1971年10月29日生于广东省汕头市潮南区。腾讯公司主要创办人之一，在创办腾讯之前，马化腾曾在中国电信服务和产品供应商深圳润迅通讯发展有限公司主管互联网传呼系统的研究开发工作，在电信及互联网行业拥有10多年经验。

1999年2月，腾讯开发出第一个“中国风味”的ICQ，即OICQ后，受到用户欢迎，注册人数疯长，很短时间内就增加到几万人，值得一提的是，马化腾开发OICQ后曾因为资金问题曾几度想卖掉OICQ，但终因价格原因告吹。

2004年6月16日，马化腾带领腾讯在香港交易所主板挂牌上市。

2018年是腾讯成立20周年，20年前，几个在赛格科技园里忙碌的年轻人，可能没有想到，一只小小的企鹅，也能拥抱和参与创造一个时代。

本文部分文献资料来自：互联网资料以及IT之家的文章《今天是腾讯老板马化腾的生日...》