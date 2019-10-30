华为预计2025年全球将有4.8亿家庭用上5G

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
北京时间30日消息，华为巴西电信业务首席执行官Derrick Sun周二表示，华为预计到2025年，全球将有大约4.8亿家庭用上第五代（5G）宽带服务。
Sun在圣保罗一次电信活动中表示，华为预计到2021年，将有超过70个国家和地区为5G分配频谱，并称目前已有56个国家和地区部署5G网络，40个国家和地区已推出一定的5G服务。
他还表示，目前来自不同制造商的130多种智能设备价位在500美元左右，预计到2020年下半年可能会开始降价。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有