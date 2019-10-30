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华为预计2025年全球将有4.8亿家庭用上5G

2019-10-30 9:47:39来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间30日消息，华为巴西电信业务首席执行官Derrick Sun周二表示，华为预计到2025年，全球将有大约4.8亿家庭用上第五代（5G）宽带服务。

Sun在圣保罗一次电信活动中表示，华为预计到2021年，将有超过70个国家和地区为5G分配频谱，并称目前已有56个国家和地区部署5G网络，40个国家和地区已推出一定的5G服务。

他还表示，目前来自不同制造商的130多种智能设备价位在500美元左右，预计到2020年下半年可能会开始降价。

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关键词：5G

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