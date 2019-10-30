互联网诞生50周年：一文带你回顾科技巨头重大里程碑

北京时间10月30日消息，2019年10月29日是世界互联网诞生50周年纪念日。半个世纪过去了，互联网会给世界带来哪些变化呢？如今，苹果公司、亚马逊公司以及微软公司的市值已经如破了1万亿美元。

▲50年来科技巨头的重要里程碑

1969年10月29日，美国加州大学洛杉矶分校的一名计算机科学教授和一名研究生从他们的电脑上，向斯坦福研究所的另外一台电脑发送了首条数字数据传输信息。

这条信息的完整版原本应该是“login”(登录)，但是在第二个字母发送后系统就崩溃了，所以发送出去的只有“L和O”两个字母。当时，它是通过大学电脑网络ARPANET在加州传输的，成为了如今我们所熟悉互联网的雏形。

它的发送为互联网行业的发展打开了一扇大门，随后才有了短信、私信、邮件、云服务、网页、社交媒体账号、电商网站、手机银行、视频网站以及所有其他网上活动和交易。现在，人们为了这些网络活动每天要盯着屏幕超过11个小时。

互联网也拉开了科技行业繁荣发展的序幕(2000年互联网泡沫破裂，随后恢复)，催生出了首批市值达1万亿美元的美国上市公司：苹果、亚马逊以及微软。它也导致一个社交媒体难题的出现：至少从数字角度讲，Facebook、Twitter以及Snapchat等社交网络让人们比以往联系的更为紧密，但是也变得更加“暴露”。谷歌等公司的名称已经成为了一个动词。Netflix、Hulu等流媒体公司开创了按需观看电视节目和电影的先河，使得许多有线电视用户退订了有线电视服务，促成了一场流媒体服务大战。苹果、迪士尼都将在11月推出自己的流媒体视频服务。

以下是50年来科技巨头的一些重大里程碑：

1969年：10月29日，首条数字数据传输信息在两台电脑之间发送成功；

1975年：比尔·盖茨(Bill Gates)和保罗·艾伦(Paul Allen)创办了微软；

1976年：史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)、史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)以及罗纳德·韦恩(Ronald Wayne)创办了苹果；

1995年：亚马逊、雅虎以及eBay成立。微软发布IE浏览器；

1997年：在联网的美国家庭中，一半在使用美国在线(AOL)的服务；

1998年：拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin)创办谷歌；

1999年：音乐提供商Napsters的音乐共享(和盗版)服务上线，为日后流媒体音乐的推出打下了基础；

2000年：互联网泡沫的发酵和破裂；

2004年：马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和其他人推出社交网络Facebook。谷歌发布Gmail；

2006年：Twitter联合创始人杰克·多西(Jack Dorsey)发出首条推文。谷歌斥资16.5亿美元收购YouTube；

2007年：苹果发布第一代iPhone和Apple TV。Netflix推出按需视频订阅服务；

2012年：Facebook斥资10亿美元收购照片分享应用Instagram；

2017年：亚马逊以134亿美元收购全食超市；

2018年：苹果在8月份成为首家市值达到1万亿美元的美国公司。亚马逊随后在9月份也实现了这一里程碑；

2019年：微软市值达到1万亿美元。