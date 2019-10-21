报告称互联网产业平均月薪9296元，5G相关岗位过万

IT之家10月21日消息 据中新网报道，20日，智联招聘发布的一份报告显示，2019年三季度，互联网产业整体平均月薪达9296元，领先全行业平均水平。

报告显示，2019年，中国互联网产业整体薪酬仍领先于全行业平均水平，但受2018年经营状况影响，互联网产业薪酬增速下滑至低于全行业平均值。在互联网产业子行业中，网络游戏的平均薪酬最高，为10054元每月，成为互联网产业中第一个平均月薪过万的子行业。

在互联网产业子行业中，网络游戏的平均薪酬最高，为10054元每月，成为互联网产业中第一个平均月薪过万的子行业。

通信行业发展并不太理想。2017年三季度至2019年三季度全行业实现14.47%薪酬增长率的同时，通信/电信/网络设备与通信/电信运营/增值服务的薪酬分别只增长12.70%与10.95%。但通信行业中5G相关的岗位薪酬并不低。2018年1-5月5G相关岗位平均月薪为10839元，2019年1-5月为15644元，增长率达44.33%。

数据显示，45.2%的互联网人时薪为20-50元，18.8%的互联网人时薪在50-100元，与全行业数据对比，互联网人在高时薪区间的人数占比较高，低时薪区间的人数占比较低。数据显示，互联网产业的加班时长并不是太长，平均每周加班6.13小时，甚至较全行业平均时间低了0.32小时。

而加班最多的是房地产/建筑业、汽车/生产/加工/制造这些传统产业，每周加班时长分别达到7.74小时、7.72小时。

如果从城市上观察互联网各个子行业平均薪酬，排名前五的城市，在多数行业中，北上深杭占据了排行前4名。