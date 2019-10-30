蓝牙5.0+单只4g：京东京造J1真无线蓝牙耳机89元首发上市

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IT之家10月30日消息 京东京造 J1 真无线蓝牙耳机首发上市，售价119元。现预付10元定金可抵30元尾款，实付89元到手新低：点此购买。
京东京造 J1使用6mm动圈单元，阻抗16欧姆，单只重量4g，蓝牙5.0无线连接，支持触控及唤醒语音助手，单次续航4小时，配合充电盒总续航18小时。
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