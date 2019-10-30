上海多部门约谈21家网约车企业：严厉查处违法派单

【TechWeb】10月29日下午，上海市交通委执法总队联合市发改委、市市场监督管理局、市通信管理局和市公安局交警总队等部门集中约谈本市21家网约车平台企业，通报合规化过程中存在的问题并督促企业落实整改要求。

约谈会上，上海市交通委执法总队通报的数据显示：截止至2019年9月，本市交通执法部门累计查处网约车非法客运案件7275起。今年以来，本市交通执法部门共对10家网约车平台企业立案413件。其中：滴滴214件、美团179件。

从执法检查的情况来看，部分平台主要存在以下问题：

约谈会上，上海市公安局交警总队就网约车车辆违章处理及安全行车作了通报和相关要求。市通信管理局就网约车平台信息安全相关工作提出具体要求。市市场监督管理局通报了本市各网约车平台进博会期间运价报备情况，表示对不执行临时价格干预措施的，将依据《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》依法处罚。

上海市发改委要求本市各网约车平台企业在严格执行上海市人民政府发布的《关于第二届中国国际进口博览会期间实行临时价格干预措施的通告》规定的同时，要确保中低档车辆的供应量稳定，禁止诱导或逼迫乘客通过加价等方式叫高档车型。针对行业管理部门提出的各项整改和监管要求，各网约车平台企业必须在App上向全部驾驶员进行推送。