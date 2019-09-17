江湖竞争VS底层挣扎，被“夜经济”裹挟的百态人生

方才还在大学教室里听着线性代数的小白，此刻已在网咖一隅战得热火朝天；平常木讷寡言的小李，褪去了勒脖子的领带，在烧烤店挺着啤酒肚跟前同事吹着牛皮；时尚圈女公关小叶临下班补上了“夜店妆”，企图在舞池里甩掉白天的糟心事儿.....

夜幕低垂，华灯初上，白日里紧张有序的商业社会已然不见。现下的百态生活，都将是为了这款不用再伪装的“夜”。

他们中有上有老下有小的中年80后，也有被“996”折磨得死去活来的90后，更有青春大把好时光的00后。他们在夜店，在KTV；也在网红打卡店、商业综合体......这些似乎只有在夜间才能释放独特魅力的去处，无意间将他们汇聚在一起，催生了新一规模的“夜间经济”。

而有关于“夜间经济”的定义和作用早已被谈论了很多。从去年开始，越来越多的城市开始布局夜间生态，上海、北京、天津、济南等地更是出台政策推动夜间经济发展。“夜间经济”已经渐渐成为重要的消费增长点，从线下到线上，其对消费增长的贡献功不可没。

对此，猎云网以观察者的角色，分别从餐饮、娱乐、零售等多个业态切入，以进一步探讨夜间经济的发展脉络与现状，以及藏在它独特魅力背后的烟火人生。

晚间黄金档：外卖的江湖竞争

“我也不想闯红灯，但没办法啊。”杨康今天有些沮丧，因为赶时间给客户送餐不得不闯了红灯，结果被路口查酒驾的交警罚了五十，又被客户给了差评。一单外卖赚六块五，一个差评少则扣20块，多则50块。

这笔帐算得杨康心发酸，只好系统申请小休，买了瓶水送去客户家请求免了差评。如此一来，费了不少口舌不说，又耽搁了许多时间。

杨康今年25岁，5年前从甘肃来到上海，这期间干过的工作数起来也有好几样。半个月前，经推荐过来面试饿了么蜂鸟配送入了岗。在他看来，外卖员工作简单工资又高，是个不错的选择，“干得好了一个月一万五六不是问题”。

只是，导航有误，电瓶没电，客户刁难，站长批评......“意外”好像总是降落在这个新骑手身上，已经排在站点团队第35位的杨康，有了危机感。他点了点手机屏幕，外卖系统后台前端的骑手前三甲赫然醒目。

他只喃喃道：“要是今天没这事儿，干40单不是问题。”而团队第一名已经完成了63单。

相对于骑手之间的时间与名次之争，餐饮商家之间的品牌竞争可能要更激烈得多。可以看到，人们对食物的执着和情感诉求激发了商人们的营销思维，也拉长了商家夜间商业模式的运作。其中，18:00至凌晨0点是夜间餐饮消费最为集中的时段，这6个小时消费额达到夜间餐饮消费总额的90%。

线上，有打着汤都能喝的麻辣烫，说着故事的烧烤和串串，更有能蒸能卤能烤的鸡鸭鹅，足以满足“懒癌晚期患者”的味蕾；线下，商业综合体里的网红火锅店、主题西餐厅，弄堂里的小龙虾、土味馆儿，好吃好看又好玩。

共享厨房熊猫星厨创始人李海鹏告诉猎云网，从线下到线上，“夜间经济”已经渐渐成为重要的消费增长点。而熊猫星厨作为“餐饮综合服务运营商”，在夜间的餐饮消费上也是早有布局。除了本身自带的夜宵外卖业务，熊猫星厨还推出了市集生态，把传统的、具有网红感的小店进行整合成有体验、有品牌的高端集市。目前该板块已在深圳和杭州有多家门店。

只是食品和品牌愈演愈烈的同质化竞争，是如今餐饮行业躲不过的问题。就外卖市场而言，有人抄菜品，也有人仿品牌名，今天有某品牌火了，明天就一定会有雷同的品牌上线。

如今的外卖市场，与其说是品质的竞争，倒不如说是三公里内的全方位竞争，能抢一单是一单。这其中又由于夜宵的独特性，其产品线配送半径会大一点儿，也就扩大了竞争范围。

不过在李海鹏看来：“外卖其实到最后还是会回归到跟餐饮一样。不同的是，外卖在渠道上的精力会被削弱，反而最看重的是产品力。”在这个过程中，线上线下联动的餐饮品牌，一定会比纯外卖品牌的竞争力客观一些。

彼时，时间已过晚间餐饮高峰期，杨康坐在商家店里一边打着手机斗地主，一边等单子。由于白天遇到的糟心事儿，今天他得干到十二点才能下班，“不过也好，夜里总比白天好，订单不至于一窝蜂地来，路上车子少还凉快。“

问他在上海作外卖员压力大吗，“熬呗。”他顿了顿，没抬头。

网约车司机：“不夜城”的见证人

晚上六点直至凌晨两三点，王波的身份是一名网约车司机，驾驶着自己的私家车游走在各大商圈、影院、社区以及不可错过的酒吧街。“上海是座不夜城，我也不愁没单子。”

夜上海，夜上海，你是个不夜城。百年前就承载着“夜生活”代表的上海，在夜间经济的推动上，更是不得不提的排头兵。从24小时影院的亮相，到酒吧夜店的成街区规模，上海的“夜生活”不仅仅体现在餐饮、外卖等领域，其在文化上的消费也呈旺盛上升趋势。

第一财经曾通过统计酒吧数量、夜间电影场次数量、城市夜间公交覆盖范围占比、城市地铁末班车平均结束时间及城市地铁夜间活跃站点数量、抖音夜间打卡数量、夜间活跃设备数量和夜间灯光值强度，发布了“城市夜生活指数排名”榜，其中上海的深夜指数为100，排在第一位。

近期，上海更是出台了《关于上海推动夜间经济发展的指导意见》，为进一步促进上海“晚7点至次日6点”夜间经济的繁荣发展，推出了夜间区长、夜生活CEO，任命他们协助解决企业在深夜时遇到的困难，从政策上引导做好深夜经济。

对此，上海市商务委员会副主任刘敏曾公开表示：根据规划，希望未来能加快各类夜间文化、旅游设施建设，引进培育沉浸式话剧、音乐剧、歌舞剧……等各类具有吸引力和知名度的夜间文化艺术项目。并对对深夜影院、深夜书店、音乐俱乐部驻场秀等夜间文化娱乐业态秉持包容审慎态度，促进其健康发展。

夜间最繁华的时间段，王波都穿梭在城市的各个街道，他调侃自己是“不夜城”的见证人。尽管深夜，他还能接到去到商圈影院的单子，也能碰到三三两两成团去酒吧夜店的小年轻；休息片刻去KTV附近转转，就一定会有收获。

不过，对于来自夜店的派单，王波心里还是有些发怵的。“什么人都有，就怕喝了酒还闹事的，我还要跟着后面收拾烂摊子。”再者，“酒吧夜店附近黑车多，很多人直接上辆黑车就走了。”王波告诉猎云网，“也不必跟他们争了。”

好在，晚上的车程价格要比白天高一些，且越往夜里去，得到补贴的可能性也会多一点。“一晚上的话，能做十几二十单，赚个三四百块钱。”除了能赚到钱，晚上车辆少路况好，也是王波选择夜间兼职网约车司机的原因之一。

只是，最近他又有些发愁。2016年12月份，上海政府实施网约车新政，要求网约车车辆需在上海市注册登记的，同时驾驶员需要拥有上海户籍。截至今年4月，上海各网约车平台已累计清退不合格驾驶员1.3万余名，清退无资质网约车35万余辆。

日前，上海市交通主管部门还首次联合了上海市通信管理部门，对多家互联网出行平台开展执法检查。据悉，执法部门仅7月已向滴滴出行和美团出行分别开出累计550万元和147万元的罚单。

“最近上面查得紧，很多不合规的司机和车子都被清退了。”不是上海户籍，开的又是自己的私家车，王波决定这几日就去跟平台租辆有运营资质的车子继续开下去。“但其实，你在上海碰到的一大半网约车司机，都是外地人。”

“今年资金周转缺口比较大，没办法啊，先走一步算一步把。”刚过而立之年，王波身上的担子要比往年更重一些。

夜不眠：网咖的挣扎，便利店的守候

仅隔上海一小时路程的苏州，陈浩经营着两家网咖。同样刚过30岁，他倒是看得比较开。“我们年轻，不喜欢一个店守下去，开了两年就卖了，换个地儿再开。”

网咖，这个多少人一呆就是一夜的地方，因此如果要论“夜生活”的全程参与者，它必不可少。只是不同于早年间，这几年里市场优胜劣汰，客户端游戏热度下滑，网络游戏增速整体放缓。加之移动端手游的兴起，网咖行业多被沦为“夕阳产业”。

陈浩告诉猎云网，靠近大学城附近的店，包夜人员情况还挺多的，但市区里的店就不一样了，晚上6点到10点是满机，过了10点人就少了，包夜的也就二十来个人。“2015年刚做的时候，因为便宜，包夜都是满人，现在顾客看的是环境、服务和心情，价格高与低没那么不重要了。”

从网吧到网咖，再到现在的电竞馆，从一开始的十家店，到现在耗尽精力苦撑着的两家店，陈浩也算是目睹了行业的浮浮沉沉。而在本就狭窄的赛道内，总会轮到与网鱼网咖打招数的时候。

曾经网鱼网咖也找到他们寻求加盟，“他们的管理和品牌是不错的。但是作为一个投资者，一个老板，不会加盟的。”陈浩算了一笔账，虽是免费加盟，但后期所有的人力、设备、甚至装潢都得经过网鱼网咖，还要从营业额里抽成。

这直接决定了加盟后开销大于收入，最少也要两年回本。而他自己经营，一年左右就能翻盘。

“网鱼网咖带领了网吧行业进入高端阶段，包括网鱼奶茶和服务，但现在已经没有亮点了，个体设备投入也很大，现在高端一点的都和网鱼差不多了。市场很分散，他们吃不下的。”

在他看来，不管什么鱼什么咖，网吧行业都已经是在悬崖边上。

一方面现在年轻人佛系养生，一般凌晨2点多场子上就没什么人，通宵包夜上网的时代已经不复存在。另一方面，手游的兴起对网吧产生了非常大的冲击力，如果PC端游戏没有更新或者新出，网吧以后的生存将会很难。

尽管自己的店开得还算平稳，但陈浩似乎要看得更远一些，“现在00后已经成年了，可是我发现去网吧的真的特别少。所以网吧行业也要适应新时代，比如现在的手游馆，VR电竞馆等，都将是可以考虑的新方向。”

问及后面的打算，陈浩笑了笑，说：“我们现在也是边走边看，如果这个行业有钱做，我们应该还会做，有时候也是一种情怀，小时候梦想就是当网吧老板，可以一边玩游戏，一边收钱。长大了，这梦想居然实现了。”

网咖开一家关一家，隔壁的24小时便利店倒是满地开花，它们在昏暗的路灯下，将这座城市的温柔娓娓道来。

数据显示，上海便利店数量超过10000家，以2400万常住人口的比例计算来看，在上海平均每2500人就拥有一家便利店。这些便利店最大的特征就是干净、快捷，无论是便当饮料，还是温热的包子饭团，亦或是自动门开时的那句“欢迎光临”，都抚慰了不少人的心。

已经凌晨四点，天马上就要亮了，吴燕玲忙活了一晚上，理完手上这堆食品空箱子，她也终于得空能小小歇息一把。

80后吴燕玲来自安徽某个小乡镇，前年随丈夫一同来到上海打工。不再年轻，没有较好的学历，也没有足够的资本与人竞争，年后经人介绍来到便利店任职收银员，昼夜班轮流当值。

值夜班的确不轻松，从晚上九点半当值直至第二天早上七点半，她一个人要收银，还要清点货架上的货品，下架到期食品、补齐空档；店内的蒸箱、卤煮锅、咖啡豆浆机等与生食相关的也都需要逐一清洗，再备齐热食。

说起在上海的不容易，吴燕玲没觉得有多么辛酸：“不能算辛苦，工作嘛，不都这样。”只是想起独留在老家上小学的女儿，心中难免觉得亏欠。好在前阵子暑假，有机会把她接来玩一玩，也看一看大都市，一家三口挤在小出租屋里，也是一种幸福。

人来人往的前半夜，吴燕玲一刻没闲着。橱窗前三三两两的，也都是故事。加班晚归的青年吸溜着泡面，手挽手的情侣嬉笑着捧着满手的零食，隔壁换班的保安大叔啃着冰棍儿刷着抖音......下半夜，店内客人稀少，吴燕玲正低头专心清洗着容器。叮叮咣咣，为又一个即将而来的清晨敲打着节奏。

尾声

已过凌晨四点半，窗外点点行人，梧桐树的影子随着微风轻轻摆动，但亮眼的灯光似乎在诉说：这座城市夜半无眠。

再过片刻，太阳将重新升起，城市又会在一批批早餐大潮中恢复到平日紧张忙碌的光景。而随着夜色的彻底褪去，吴燕玲也卸下了工作服，往归家的方向去。

注：文中杨康、王波、陈浩、吴燕玲皆为化名