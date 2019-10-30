妻子因帕金森去世，诺奖得主：十年内要搞清疾病机理

新浪科技讯10月30日消息，今天，在第二届世界顶尖科学家论坛“未来国际大科学论坛”上，2013年诺贝尔生理学或医学奖得主兰迪·谢克曼发表了关于帕金森疾病相关的主题演讲。

对于阿尔兹海默症和帕金森症，目前尚没有很好的疗法。近年来，帕金森疾病的发病率越来越高，随着人口老化情况，这种情况越来越严重，而这种病将会伴随病人几十年。

兰迪·谢克曼介绍说，在美国对于帕金森病治疗的开支每年5200万美元，但是每年预算却只有1.6亿美元。而在治疗方面的努力，都是基于一个理论，那就是我们认为这个病是单一的疾病，可以用一个药就可以搞定它。很多大的药企对于神经疾病药物研发已经完全放弃了希望了，有些已经开始撤资了，这对科学家和患者来说都是坏消息。

兰迪·谢克曼表示，他的研究资助者自己也有帕金森症，该资助者的母亲也是有相关的疾病，所以该资助者把大部分的基金捐助给帕金森方面的研究项目。由于临床方面的发展缺失太多，几年前，该资助者决定把相关的资金投入到帕金森疾病相应的基础科学研究中，让人们更好地了解这个疾病病理学的机制。

兰迪·谢克曼是这个项目的主任，他透露，他的太太两年前去世了，生前也是患了帕金森症，他计划用十年的努力去搞清楚帕金森病的原理，更好地理解这个疾病的演化机制。

如何实现这个的目标呢？兰迪·谢克曼认为，这需要很多研究者团队大规模进行合作，他计划邀请全球研究者团队共同合作，除了吸引在帕金森病研究方面的年轻研究者外，还计划引入帕金森病和退行性疾病领域以外相关领域各种人才，大家一起来搞清楚这个病到底是怎么一回事。

第二届世界顶尖科学家论坛由世界顶尖科学家协会发起，上海市人民政府主办，中国科学技术协会指导。共设置了8大主题峰会，65位诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、菲尔兹奖、麦克阿瑟天才奖等全球顶尖科学奖项得主、100余位中国两院院士、世界优秀青年科学家共同出席，深度对话。围绕宇宙、空间、航天、光子、气候、能源、生命、基因等将改变人类命运的话题，打造人工智能算力算法、脑科学与神经退行性疾病、创新药研发与转化医学、生命科学、碳氢键与新化学、新能源与新材料、黑洞与空天科技、经济与金融等主题峰会。（河雨）

以下为演讲全文：

非常感谢主持人，今天跟各位讲一个新的项目，这个项目是帮助我们更好的理解帕金森的原理，我们在20世纪的时候对于帕金森病或者说对于人类所面临的大的疾病包括心血管疾病，癌症有很好的理解。去年诺贝尔医学奖都是授予免疫疗法的发现和研究者，对于这些疾病来说未来的前景疗法非常的光明。对于帕金森症这些疾病的治疗，现在对于这些疾病的进展仍然是束手无策，这也就意味着在接下来14分钟中我将跟各位讲一讲帕金森病，这个病也影响到我个人的家人，我相信各位也会有类似不愉快的经历。

帕金森病是一个流行病，它的发病率以惊人的速度增加，要比阿尔茨海默症的发病率增加的更快，随着人口老化情况，这种情况越来越严重，在我们的家庭中会有越来越多这样的发病。这些病将会伴随我们几十年，在全球从严重性上来讲，帕金森病也变的越来越严重，对中国来说在未来几十年内将会出现50%的发病增加，这个疾病以及疾病的治疗会耗尽我们的医疗预算。

在美国对于帕金森病治疗的开支每年5200万美元，但是我们的机构每年预算只有1.6亿美元。还有一些私人机构，这只占到所有神经退行性疾病的6.5%，对美国来说。也就是在美国有100万人患此病，但在每个病人身上我们只能花265美元，这个问题并不是单一的，能够一刀切的问题，有一些患者有早期的老年痴呆症状，可能早年就患了帕金森病，有些人很晚才发展出老年痴呆，也可以生存很久，所以这并不是一个能够一刀切的疾病，然而我们在治疗方面的努力都是基于一个理论，就认为这个病是单一的疾病，可以用一个药就可以搞定它。

大家可以看到左手边今天所尝试的三期临床试验每一个都失败了，有一些试验看上去比较有希望，但是我们必须要抱有怀疑的态度，很多大药企对于神经疾病已经完全放弃希望了，已经开始撤资了，这个对我们来说是坏消息。但是我想跟各位讲讲这个疾病的特征。

这个疾病是200年前帕金森医生发现的，但是对于它的病理学发现我们的进展还是知之甚少。患者在中脑部分，就是大脑里面产生多巴胺的部分缺失了，P这张图是正常人的脑，C这块为什么是黑的呢？因为我们用色素把它染色了，帕金森200年前发现这个疾病，发现大脑有一半神经元是损失的，最后会慢慢消失，可以用去治疗，但是药物是有限的，不能够完全扭转趋势。

一百年前人们看到了大脑中分泌多巴胺的结构，就是路易体，是弗雷德里克路易发现的结构，就是右边这张图，路易体可以看到，但是只有等到患者死亡以后才可以看到路易体，我们不能在患者活的时候用一个探头去看到路易体，也就是路易体的病理学是观察不到的在患者活着的时候。

理论告诉我们，帕金森症会慢慢延展。随着帕金森症的演进30%的患者可能会患老年痴呆，有一个蛋白叫做α突触核蛋白，是路易小体的一部分，这个和帕金森症在基因遗传上也是相联接的，有一些患者他们的α突触核蛋白是变异的或者是过度表达的。

我们可以把这个突触核蛋白复制到动物中，我们可以用实验室模型来搞清楚，随着帕金森疾病的演进，这个路易体演进是如何的，但是我们没有完美的动物模型做到这一点。

这里想跟各位讲一下我们的工作，这是我参与的工作，是由基金会所资助的项目，我们的资助者他自己也有帕金森症，他母亲也是有相关的疾病，他把大部分自己的基金捐助给帕金森方面的可能研究项目。几年前，临床方面的发展实在是缺失，他决定把相关的资金投入到相应的基础科学研究，让我们了解这个疾病病理学的机制，我是这个项目的主任，我的太太在生前也是患了帕金森症，两年前去世了，因此我觉得用接下来的十年努力的搞清楚帕金森病的原理，帮我们更好的理解这个疾病的演进机制。

问题就是资金和应用总是紧密相关的，这个研究中有一位来自苏格兰的Dario Alessi教授，他说投资机构希望我们与企业合作，找到解决疾病的捷径并将其制成药物，然后我们并没有彻底解决问题所需的基础知识，因此我们决定把大部分的资金花在基础科学研究方面，在最后几分钟我想跟各位讲一讲我接下来的路线图。

我们知道这个疾病的遗传病研究，我们已经找到了20个基因位点，会让人们可能得这个帕金森症。我们现在看到一个拼图，这个拼图里面会有各种各样的方面都会影响到这个相关的神经元的发展。比如说突触病理学，刚刚讲过α突触和蛋白错误折叠以及滤体的问题。我们要搞清楚蛋白质降解系统失灵会不会带来死亡？还有细胞的来源，就是线粒体，帕金森症可能使得线粒体功能紊乱带来早死。我们的免疫系统也是参与进来的，可能会造成神经的局部炎症，可能会恶化这个疾病，所以这个拼图，我们可以用相应的基因学研究帮助我们理解这个疾病的演进。

在过去两年，神经科学家在美国召开了大会，他们想搞清楚我们需要什么样的倡议才能够帮助我们理解帕金森症？这里面有几个关键部分，刚刚已经讲过这个疾病跟遗传学紧密相关，但是我们还没有搞清楚这些有缺失的基因是如何造成神经元的死亡？我们需要搞清楚遗传相关性和生物机制之间的联系，在这方面加大研究。还有在神经免疫学方面，我们不知道神经免疫学或者说帕金森症到底是如何造成细胞死亡的，所以我们可以在神经免疫学上发力，搞清楚相关的微生物群。在神经回路方面也是非常重要的，我们必须有必要来理解相应的神经回路。

最后帕金森症有一个前驱症状，可以通过一些不寻常的症状来找到这个前驱症状。比如说一个人出现非常奇怪的微笑，这个微笑并不会给我们得到诊断，但这个微笑可能让我们搞清楚他可能会有一些前驱症状了。在发病前10-20年的时候，患者在做梦的时候会把这个梦演艺出来，这个在他身体上表现出来，这可能也是帕金森症的前兆。

最后做一个总结，我们将如何实现我们的目标？就像罗杰刚刚说的，跟罗杰倡议的小科学是一致的，这个并不是什么大科学项目，我们想要很多研究者团队在大规模方面进行合作，来搞清楚这个疾病的机制，所以我们发布了一个文件，我们想邀请全球研究者团队共同合作，来做共同的项目，献言献策。我们想除了吸引在帕金森病研究方面有吸引点子的年轻研究者外，还要吸引帕金森病和退行性疾病领域以外相关领域各种人才，帮我们搞清楚到底这个病怎么一回事。

我们专注了所选出来这些研究主题，这些主题也给大家看了，我们也会把这些全球的研究团队组成一个网络，在结果发表之前先进行分享交流，然后我们相信最后发表出来的文章，发表出来的论文将会存档，所有相应的文档都是希望能够可以公开免费阅读的。最后，希望十年以后写一个报告，帮助我们真正理解这个病到底怎么回事，谢谢。