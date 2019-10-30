为什么能获诺贝尔奖？野依良治：研究主要靠兴趣驱动

10月30日消息，今天，在第二届世界顶尖科学家论坛“未来国际大科学论坛”上，2001年诺贝尔化学奖得主野依良治发表了化学家与人类可持续发展目标（SDGs）相关主题的演讲。

野依良治介绍说，因为自己职责的原因，他非常的关注SDGs，这是联合国在2015年提出的。他谦虚地说自己是一个非常渺小的化学家，但是要有播种才有收获。

在大学当中，野依良治的科研工作都是由个人兴趣所驱动的，他希望今天年轻科学家也可以依照这样来做研究：根据自己的条件来做研究，同时也为人类做出贡献，做学术研究要来自于自己价值的驱动，而不应该受到外界压力的推动。

工业革命之后，各种各样的社会问题出现了，而且愈演愈烈，因此联合国提出了可持续发展目标，总体的目标是不应该落下任何一个人。

野依良治认为，现在全球科技发展需要各国的贡献以及各个行业的贡献，即便是一个很小的科学发现，可能都可以帮助可持续目标的实现。他认为SDGs的实现会带来非常多的市场机遇与经济利益，如果我们现在不播种，未来就不会有收获。

第二届世界顶尖科学家论坛由世界顶尖科学家协会发起，上海市人民政府主办，中国科学技术协会指导。共设置了8大主题峰会，65位诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、菲尔兹奖、麦克阿瑟天才奖等全球顶尖科学奖项得主、100余位中国两院院士、世界优秀青年科学家共同出席，深度对话。围绕宇宙、空间、航天、光子、气候、能源、生命、基因等将改变人类命运的话题，打造人工智能算力算法、脑科学与神经退行性疾病、创新药研发与转化医学、生命科学、碳氢键与新化学、新能源与新材料、黑洞与空天科技、经济与金融等主题峰会。

以下为演讲全文：

各位早上好，我是一位化学家，上一周我接到通知要在这么一个重要的会议上发言，根据今天的主题，我打算选一个小科学的话题，而且我不会讲一些很战略性的东西，我非常相信偶然性。

因为我自己职责的原因，我非常的关注和持续发展目标SDG，这是联合国2015年提出的，我是一个非常渺小的化学家，但是要有播种才有收获，这是我今天要讲的主题。

在大学当中我的科研由我个人兴趣驱动的，我希望今天在座年轻人也可以这样来做研究，根据你自己的条件来做研究，也同时为人类做出贡献。在学界我们的研究一定要创造价值，要是来自于自己价值的驱动，而不应该受到外界压力的推动来做研究。我们看到从工业革命之后有各种各样的社会问题，这些问题越来越严重，因此联合国提出了可持续发展目标，总体的目标是不应该落下任何一个人。

这当中目标很多都需要依赖科技发展的每一个目标都是没有办法靠一个科研人员来实现的。老实讲在我们大学读书的时候，我们其实没有要求去预见未来的问题。回顾过去，我发现所有的危机都是跟科学技术发展相关联的。

现在全球科技发展需要各国的贡献以及各个行业的贡献，即便是一个很小的科学发现，可能都可以贡献给可持续目标的实现。这就是为什么需要各位年轻人勤奋努力，我今天来到这里希望跟大家分享一下我自己的故事，我只是很多科学家当中的一个，作为化学家我是很自豪的，化学不只是一个观测的学科或者理解自然的学科，化学可以帮助我们从几乎零成本东西上创造出很高的价值。其实人造的物质和材料决定着我们生活的质量。

催化反应尤其重要，因为我们如果要生产重要的化合物，而且是以节能有效环保的方式实现，只有通过催化剂才能实现。我一直以来都在研究，我们的生物当中有很多的属性，分子也有左手分子和右手分子，我们可以看到对应体，他们相互映射但却不一样。

这里给大家举的例子是撒利多胺，在60年代，在欧洲做了相应的研究，右手分子是非常好的镇静剂，左手分子却可能找到聚积型，这样的情况应该是我们不惜成本去预防的。我们来看一下SDG的第12条，为了实现这个目标我们需要更好利用氢气，因为氢气化学是非常许多的化学，这个我自己的招聘，50年前我在哈佛读博士后，做了一个加氢反应，当时有其他同事帮忙我。

这次在美国的经验让我进一步关注不对称催化反应，我在日本退休以后进一步做了很多研究，我们的方法要用BI、NAP过度金属催化剂，大家看到上面有晶圆子，还有碳氢键，我们需要选择左手分子或者右手分子，投入RBINAP过渡金属催化剂的气性环境的发现，我们可以高效制出很多化合物，之后也有非常多的行业应用，应用到了香氛行业还有医疗行业。

比如一些抗生素，或者是香茅醇等等，不对称合成可以应用到其他的反映当中，高砂国际公司在1983年开始进行薄荷纯合成的研制，之后这样的方法在35年时间内被各个地方采用。

回顾我小小的成就，对于社会的影响是什么呢？除了经济上的效应还有什么影响？在1992年美国药监局出了外销权转换的指南，这鼓励医药公司去制造有活性的左手分子或者右手分子。在日本这方面的发展也是对美国政策的改变做出了贡献。

我们科学上的成就关于不对称催化反应的科研，可以帮助我们实现绿色化学也就是SDG第12条，但是与此同时能够贡献给第三条健康于扶持，第九条工业创新以及基础设施。我们也可以贡献给第17条，未来SDG实现相互合作，我们需要跟行业密切合作才可以实现进步。

我们不对称氢化反应在全世界广泛应用，我记得最清楚应该是1966年，53年前，我们发现的时候，这其实是大概总结了一下，由我们好奇心驱动的科研，我们发现通过有机金属配合钨不对称催化方法，当时我们看到选择性是非常低的。

我们通过使用有机金属配合钨进行催化，这现在已经成为行业标准，我也跟其他几位科学家一起获得了诺贝尔奖。这是我科研生涯当中最重要的一刻，当我们第一次发现这个时候，有一个学生也在实验室，他读了博士之后，加入了住友，在那个地方开发了其他的反应，通过不对称环炳烷化来生成聚酸盐杀虫剂，那个时候，我们有这样成就已经觉得很厉害，最近一些年我们又有了进一步的发展。

我们一直非常支持SDG，住友化学也开出一个科技，持久防虐杀虫蚊帐。这样一个发明，可以用来制造，防疟疾杀虫蚊帐。在五年期实现他们成功生成了变绿聚酯，每一年都有3-5亿人被疟疾感染，就是因为蚊子的叮咬。而且他们有超过100万的小孩都是因此而丧生，通过住友化学工艺，把蚊帐免费提供给坦桑尼亚居民，现在有8千人参与当中。

在坦桑尼亚之后又覆盖到全世界各地，除此之外我也要跟大家介绍SGSS樱花女校，是2016年开放的，是由政府机构在坦桑尼亚支持的。在坦桑尼亚这所学校（人名）是一个中心人物，在去年过世了，他对于学校建成非常的重要。樱花女校的学生，在坦桑尼亚这个国家，当然这是一个男性主导的社会。女孩没有办法获得跟男孩同样的权利，我们的女校希望培训我们的学生，让女性能够成为未来的科学家，老师等等，这些女性我们希望她们能够成为在科学，数学方面的女性领袖，而且跟日本能有很好的关系，贡献给自己未来国家的发展。

我自己其实在获取SDG过程当中，我并没有什么成就，我觉得应该要感谢著有化学这些研究人员，还有全世界政府机构的支持，我们才实现了很多成绩。这所女校其实让我觉得很暖新，而且也让我看到新的信息，也让我很感激。

我们现在面临很重要一个问题，在我们发现了自己反应剂之后已经过了50年，没有人想到，这么小的一个发现会对于全球的福祉有这么大的影响。这告诉我们什么呢？什么样的原因造成了我们的发现，学界，行业，政府，各行各业都必须要重新思考我们面临的问题。

我也是非常惊讶发现，我们当时很小一个动作却能够贡献给可持续发展目标第一条，第四条，第五条。消除贫困，高质量教育，性别平等，在这么多目标当中最重要就是第17条，为了实现目标相互合作。这些都是社会的目标，远远超越了科技的范畴。中国作为一个大国，跟日本我们都必须要起到积极的作用，贡献给SDG的实现，在座今天年轻人，如果你们是在学科学，你们对于目标实现至关重要。

我们应该把目标作为取得进步的机遇，SDGs实现会带来非常多的市场机遇，与经济利益，如果你们现在不播种，未来就不会有收获，谢谢大家。