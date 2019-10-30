苏姿丰：市场需要高端CPU，AMD已不再是低端供应商

IT之家10月30日消息 今天，AMD公布了第三季财报，AMD第三季度营收为18.0亿美元，比去年同期的16.5亿美元增长9%，实现了自2005年以来最高的总季度收益。AMD CEO苏姿丰也出席了第三季财报电话会议。
根据PCworld的报道，针对英特尔处理器的短缺问题，投资者询问苏姿丰AMD是否会介入低端个人电脑市场，她表示“这已不是该行业的重要驱动因素”。苏姿丰表示目前客户需要的是高端产品，是Ryzen 7和Ryzen 9系列芯片。在Epyc服务器业务中，AMD也推出了高利润产品，特别是48和64核的产品。苏表示，随着AMD的主要产品线“非常迅速”地转型，7nm制程的生产将继续快速推进。
AMD 2019年第三季度业绩
2019年第三季度营业额为18亿美元，同比增长9％，环比增长18％，主要得益于计算和图形事业部的营业额增加，部分被企业、嵌入式和半定制部门的营业额下降抵消。
毛利润为43％，同比增长3个百分点，环比增长2个百分点，主要得益于锐龙和EPYC（霄龙）处理器的销量增加。
相比于去年同期1.5亿美元和上季度5900万美元的经营收入，本季度经营收入为1.86亿美元。基于非GAAP标准，相比于去年同期1.86亿美元和上季度1.11亿美元的经营收入，本季度经营收入为2.4亿美元。同比和环比增长主要得益于计算和图形事业部的营业额增加。
相比于去年同期1.02亿美元和上季度3500万美元的净收入，本季度净收入为1.2亿美元。基于非GAAP标准，相比于去年同期1.5亿美元和上季度9200万美元的净收入，本季度净收入为2.19亿美元。
相比于去年同期0.09美元和上季度0.03美元的摊薄后每股收益，本季度摊薄后每股收益为0.11美元。基于非GAAP标准，相比于去年同期0.13美元和上季度0.08美元的摊薄后每股收益，本季度摊薄后每股收益为0.18美元。
截止到本季度结束，现金、现金等价物和有价证券总值为12亿美元。