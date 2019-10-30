苏姿丰：市场需要高端CPU，AMD已不再是低端供应商

IT之家10月30日消息 今天，AMD公布了第三季财报，AMD第三季度营收为18.0亿美元，比去年同期的16.5亿美元增长9%，实现了自2005年以来最高的总季度收益。AMD CEO苏姿丰也出席了第三季财报电话会议。

根据PCworld的报道，针对英特尔处理器的短缺问题，投资者询问苏姿丰AMD是否会介入低端个人电脑市场，她表示“这已不是该行业的重要驱动因素”。苏姿丰表示目前客户需要的是高端产品，是Ryzen 7和Ryzen 9系列芯片。在Epyc服务器业务中，AMD也推出了高利润产品，特别是48和64核的产品。苏表示，随着AMD的主要产品线“非常迅速”地转型，7nm制程的生产将继续快速推进。

AMD 2019年第三季度业绩