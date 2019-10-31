暴风集团：截至9月30日公司净资产为-6.3亿元

暴风集团正式发布截至2019年9月30日的第三季度财务报告，财报显示，截至报告期末，暴风集团总资产为3.59亿元，同比下滑71.05%；归属于上市公司股东的净资产为-6.33亿元，同比下滑2713.84%。

报告显示，今年第三季度暴风集团营收1000.7万元，同比下滑95.87%；归属于上市公司股东的净亏损为3.86亿元；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净亏损为1.99亿元。

2019年前三季度，暴风集团营收9360万元，同比下滑90.95%；归属于上市公司股东的净亏损为6.49亿元，同比下滑184.5%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净亏损为4.32亿元。

此前，暴风集团在业绩预告中披露，年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因系：（1）公司根据经营情况对主要资产的预计可收回金额进行了估计，为公允反映公司财务状况，计提相应的资产减值准备3.45亿；（2）公司丧失深圳暴风智能科技有限 公司（以下简称暴风智能）控制权确认投资收益2.8亿；（3）公司本期发生诉讼赔偿费用约2,000万元；（4）公司互联网视频业务及互联网电视业务受竞争加剧影响，收入及毛利率持续下降。