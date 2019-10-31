苹果CEO库克解读财报：iPhone11系列销售情况非常好，可穿戴设备业务增长还在加速

北京时间10月31日之间消息，苹果公司今天发布了2019财年第四财季业绩。报告显示，苹果公司第四财季营收为640.40亿美元，比去年同期的629.00亿美元增长2%，其中来自于服务的净营收为125.11亿美元，创下历史新高；净利润为136.86亿美元，比去年同期的141.25亿美元下降3%。苹果公司第四财季大中华区营收为111.34亿美元，比去年同期的114.11亿美元下降2%。

财报发布后，苹果管理层召开电话会议，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）、首席财务官卢卡·马斯特里（Luca Maestri）和投资者关系（高级）总监Nancy Paxton参加会议并回答了分析师提问。

以下为部分电话会议实录：

摩根士丹利分析师Katy Huberty：来自iPhone的营收下降了9%，公司计划如何让这部分收入恢复成长？这一目标是否可以在下一财年实现？

蒂姆·库克：iPhone11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的初期销售情况非常好，增长趋势也非常不错，这里不想做预测。参考公司下一财季营收展望可以看出来我们还是非常看好的。

Katy Huberty：公司下一财季展望的利润率与前一财季类似，但是我知道背后有很多驱动因素，比如关税可能会持续到12月中旬，Apple TV+套餐，汇率和大宗商品价格都会产生一些影响，可否介绍一些公司展望形成的原因？

卢卡·马斯特里：如果能实现展望业绩的中间水平，那么环比就是持平的。从积极角度看，营收可以助力利润率的增长，从消极角度看，汇率目前来看是阻碍增长的最大因素。对利润率的环比增长有0.7个百分点的影响。另外，与其他季度相比，假期期间的公司营收来自更为丰富的产品组合，对公司的利润率也会有影响。同比来看，利润率也是持平的，原因是大宗商品价格环境比去年更好，但是汇率变化有1.2个百分点的影响。

Piper Jaffray分析师Michael Olson：公司可穿戴产品类别的增长非常不错，与Mac的营收规模类似，与健康相关的可穿戴产品是否为该业务的增长提供非常大的推动力？反过来讲，这些产品提供的，与健康相关的数据不断增加，会否促进可穿戴产品的研发创新？

蒂姆·库克：可穿戴设备业务做得非常出色，增长比前几个季度还有加速。驱动增长的因素来自多方面，对某些用户来说，跟健身相关的苹果可穿戴产品用的多，对有些用户来说，跟医疗相关的苹果产品用的多，还有的用户使用苹果的产品是用来交流，当然也有用户使用以上所有功能。另外，Apple Watch 5也具有颠覆性的创新。公司将继续完善健康相关数据，整合到我们的app当中，科学合理地使用用户的健康信息，帮助用户就医。公司会进行更多健康方面的研究，当然有一些目前还无法公布。如我之前所言，未来总有一天，我们回头看的时候，苹果公司的最大贡献是在人类健康领域。

Michael Olson：Apple TV+有一系列非常不错的内容，公司为什么要将其内容免费赠送给某些苹果设备用户而非收费？

蒂姆·库克：这是给用户的一个礼物。从商业角度看，我们对这些内容制作非常满意，希望更多人看到。当然这也可以提高订阅用户数，尤其是在初期的时候。我们知道这是一个非常大胆的举措，没有在促销期购买相关设备的用户也可以以每月4.99美元的价格购买到这些内容。