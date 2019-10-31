扎克伯格为收购Instagram正名：不存在垄断

北京时间10月31日上午消息，据彭博社报道，Facebook收购Instagram曾引来批评，更有甚者认为美国反垄断执法者本应阻止这笔交易。周三，Facebook首席执行官马克·扎克伯格试图再次消除这些不和谐的声音。

扎克伯格告诉投资者，2012年收购Instagram时，Instagram本身并未对Facebook构成真正的竞争威胁，是Facebook自身的资源成就了今日的Instagram。

“我知道就目前良好发展来看，回看过去的情形，回想我们当时收购时的境况，并不是一件容易的事情，”扎克伯格在公司财报电话会议上说道，“但我们当时对未来的展望完全与现在的情况不一样，结果根本无法保证。”

这也是Facebook必须让美国联邦贸易委员会（FTC）相信的一点，该机构正在调查公司是否违反了反垄断法。FTC调查的一个问题是，Facebook的收购，是否构成消除潜在竞争对手从而达到抑制竞争的目的。

有人认为，FTC本应阻止收购Instagram这笔交易，因为Instagram对Facebook在社交媒体领域的绝对地位构成了真正的威胁。Facebook现在要做的就是，证明当时Instagram并未构成威胁。这也是扎克伯格在财报电话会议中也强调的一点。他还说，当时Instagram的用户仅3000万，还有许多其他的竞争对手。

这一点，FTC当时也清楚。

“我设定了一个目标，我们希望有朝一日，Instagram的用户可以超过1亿，我知道，从现在的结果来看，这个目标很奇怪。但是请记住，当时Instagram的同类产品有很多，发展也很快，然而大部分到今天已经不再存在，”扎克伯格说，“2012年，FTC在做决策的时候，完全清楚这些背景。”

Instagram的用户在2013年2月突破1亿。