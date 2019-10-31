腾讯发布关于打击利用QQ进行网络违法犯罪活动行为的公告

今日午间，腾讯QQ安全中心发布《关于打击利用QQ进行网络违法犯罪活动行为的公告》。《公告》中明确表示，公民利用信息网络实施违法犯罪活动，违反《QQ软件许可及服务协议》、《QQ号码规则》等相关规定，情节严重的可能涉及治安违法及刑事犯罪，将受到《刑法》、《治安管理处罚法》等相关法律法规的处罚。

以下为《关于打击利用QQ进行网络违法犯罪活动行为的公告》全文：

近日，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，对《刑法（修正案九）》增设的第二百八十七条之一、第二百八十七条之二等法条的法律适用问题进行了解释，明确了“非法利用信息网络罪”和“帮助信息网络犯罪活动罪”的有关法律认定标准。

根据《刑法》第二百八十七条之一规定，利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：

（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的； （二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的； （三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。

根据《刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

作为国内重要的即时通讯及社交平台，腾讯QQ对利用平台设立违法违规通讯群组，发布违法犯罪信息，以及为网络犯罪活动提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助的行为持零容忍态度，也将持续严厉打击、清理此类行为。

2019年至今，根据用户投诉举报，平台累计对6000多个QQ群进行了封停处置，对“非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动”行为的13000多个QQ个人帐号进行封停处置。

为净化QQ平台内网络环境，维护网络秩序，保障用户的信息安全及合法权益，未来，腾讯QQ将继续按照法律法规及用户服务协议及相关规则，对平台内违法、违规行为进行严肃处理，积极配合执法机关维护平台用户的合法权益，依法持续对“非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动”的行为进行严厉打击。

腾讯QQ团队提醒：公民利用信息网络实施违法犯罪活动，违反《QQ软件许可及服务协议》、《QQ号码规则》等相关规定，情节严重的可能涉及治安违法及刑事犯罪，将受到《刑法》、《治安管理处罚法》等相关法律法规的处罚。

腾讯QQ团队呼吁广大用户增强信息安全意识，同时珍惜自己的帐号使用权，在使用过程中不违反现行法律法规及平台使用规范。

一旦发现违法违规行为，可以通过腾讯110小程序、腾讯客服小程序、QQ客户端入口及时进行举报。腾讯QQ将按照相关法律法规及用户协议规则，对违规行为进行处理，并配合执法机关维护其他用户的合法权益，和广大用户携手营造风清气正的网络空间和社交环境。