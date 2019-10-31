北京联通发布5G套餐：流量单价比4G下降至少33%

在工信部宣布我国5G正式商用的当天，以“极速5G，联通未来”为主题的北京联通5G商用媒体发布会在京召开。为让最广泛的客户体验到5G，北京联通此次直接为全部4G用户开放了5G网络，让广大消费者“不换卡、不换号、不换套餐”，用上5G手机就能体验北京联通的5G服务。

据了解，联通5G套餐分为个人和家庭两种类型，其中个人5G用户套餐分为六档，月费从129元至599元不等。智慧沃家全家福5G版套餐分为5档，优惠后套餐月费从166元至509元不等。

5G套餐分六档，流量单价下降至少33%

此次，北京联通新推出了更适合5G用户使用的5G套餐。套餐共六档，月费从129元至599元不等。

129元的5G套餐中包含30GB的国内流量、500分钟的国内通话，国内通话接听免费。同时作为联通会员，还将享受5G视频会员包、随心选、优惠购及任性领四项权益内容。除129元套餐外，还有159元、199元、239元、299元、399元以及599元档位的5G套餐，套餐包含的语音拨打分钟数和上网流量依次递增。最高的599元5G套餐可享受3000分钟国内语音以及300GB的国内流量。5G套餐相比同档位4G套餐加量不加价，流量单价下降至少33%。

“双千兆”融合套餐分五档，流量单价下降至少50%

面对家庭用户，北京联通推出“双千兆”融合套餐--智慧沃家全家福5G版套餐，用户只需定购一款套餐，即可解决全家室内室外通信需求。

智慧沃家全家福5G版套餐共分为5档，优惠后套餐月费从166元至509元不等，优惠后套餐月费299元以上便可享受“千兆5G+千兆宽带”网络服务，299元的合约套餐包含1条1000M的固定宽带、60GB的国内流量以及3000分钟的国内语音。除此之外，每档位套餐均赠送300分钟固话语音以及IPTV业务。相比同档位4G宽带融合套餐，此次新推出5G宽带融合套餐同样加量不加价，流量单价下降至少50%。

北京联通为广大用户提供线上、线下多种办理5G套餐的渠道。用户可通过联通手机营业厅APP、网上营业厅（10010.com）、“北京联通”微信公众号以及10010客服热线等线上渠道轻松办理，同时也可在北京联通自有营业厅以及合作营业网点进行办理。除此之外，用户还可以通过天猫、京东、苏宁、国美、迪信通等零售连锁渠道咨询办理。