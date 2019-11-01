更新苹果iOS 13后，用户吐槽iPhone狂杀后台进程

IT之家11月1日消息 不少网友反映更新到苹果iOS 13和iPadOS 13系统后，设备会频繁杀死后台进程，包括微信、Safari，YouTube等应用在重新打开后会更频繁地重新加载，并且根据网友的反馈，更新到iOS 13.2后情况变得更糟糕。

在Reddit、Twitter等社交平台，甚至苹果官方支持论坛上，都充斥着抱怨的声音。MacRumors论坛网友Rogifan称：我正在iPhone 11 Pro上的YouTube上观看视频，暂停了视频以回复短信。我在iMessage中呆了不到一分钟。当我返回YouTube时，它重新加载了该应用程序，并且丢失了我正在观看的视频。我在iPad Pro上也注意到了很多类似的情况，与iOS 12相比，应用程序和Safari选项卡的重新加载频率更高。

另一位网友写到：我当时正在用Excel制作电子表格，然后跑去看了大约10分钟的YouTube视频。然而在切回该应用的时候，内存早就被干掉了。

从抱怨来看，这个问题不仅影响了内存较小的iOS设备，就连刚发布的iPhone 11 / 11 Pro也都中招，这极大的影响了用户的使用体验，用户希望苹果可以在以后的软件更新中解决此问题，目前苹果并未对此发表评论。