油管推主测试《英雄联盟》新英雄赛娜：一炮一个小朋友

IT之家11月1日消息 英雄联盟官方近日正式公布了“涤魂圣枪”赛娜的技能详情，今日官方“联手”知名油管主Vandiril公布了新英雄赛娜的测试服测试结果，一起来看一下。

通过Vandiril的测试可知，新英雄赛娜可达到2300的攻击距离以及360%的生命偷取，攻击距离之长令人乍舌。再结合之前官方给出的赛娜技能综述来看，若玩家能够熟练运用新英雄赛娜用官方的话说就是“一炮一个小朋友”。官方同时还还原了让Vandiril对赛娜测试的全过程：

拳头设计师August：有三件事我得说一下，关于赛娜的。第一，长久以来她是第一个攻击距离在550码以外的下路英雄；第二，长久以来第一个全球流大招（塞拉斯能偷就是了）；第三，在游戏中她有最长的攻击前摇，赛娜有0.5秒，而其他英雄大多在0.2秒和0.3秒之间。

推友：赛娜的被动是否可以无限增长，如果是的话，那么赛娜同属巴德，锤石，小法，狗头，千珏无限增长英雄。

设计师：是的，赛娜的被动技能可以无限增长。

推友@Vandiril，嘿伙计，你知道这意味着什么吧？

拳头设计师：我很期待Vandiril的视频。

赛娜技能集锦：

被动-赦除：赛娜的圣物火炮射速不高，但是可以造成额外的伤害。在对战中，受到赛娜攻击的敌方英雄以及死亡的敌人都会产生黑雾。火炮可以通过吸收黑雾来提高射程、伤害和暴击几率。

Q-黑暗洞灭：赛娜射出一道枪火，治疗队友的同时伤害敌人。赛娜的普通攻击可以缩短黑暗洞灭的冷却时间。

W-无尽厮守：赛娜召集黑雾向前奔涌，对第一个命中的目标造成伤害。短暂延迟后同时禁锢目标及其附近的敌人。

E-黑雾咒附：赛娜化作一团黑雾，提升移动速度，并为自身及附近的队友提供伪装效果。从黑雾中现身的队友将会变成敌人无法选中的幽魂状态，直到他们攻击或是靠近敌人为止。

R-暗影燎原：赛娜射出一道无限距离的光柱。光柱中的队友会获得护盾，敌人则会受到伤害。

英雄联盟新英雄赛娜将于9.22版本正式亮相，敬请期待。