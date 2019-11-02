康佳集团及康佳创投挂牌转让深圳康悦51%股权

【TechWeb】11月1日，深康佳A发布公告，康佳集团股份有限公司挂牌转让深圳康悦公司部分股权，本次拟挂牌转让的标的为康佳集团及康佳创投公司合计持有的深圳康悦公司51%的股权。

其中，康佳集团拟挂牌转让深圳康悦公司40.29%股权；康佳创投公司拟挂牌转让深圳康悦公司 10.71%股权。

深圳康悦公司 51%的股权的挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，预计挂牌价格为3570万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

截至2019年9月30日，深圳康悦公司51%股权经审计的账面价值为1019.79

万元，评估价值为 3523.89 万元。康佳集团及康佳创投公司挂牌转让所持有的深圳康悦公司 51%股权，若顺利完成股权过户手续，以深圳康悦公司 2019 年 9 月 30 日账面值和挂牌价格（即 3570万元）为基础计算，预计康佳集团处置长期股权投资产生的税后利得约为 1511万元，康佳创投公司处置长期股权投资产生的税后利得约为 401.66 万元。

深圳康悦实业有限公司为康佳集团股份有限公司的控股子公司，其中康佳集团持有其 59%股份，康佳集团控股子公司康佳创投发展（深圳）有限公司持有其 21%股份，康佳集团全资子公司深圳康佳电子科技有限公司持有其 20%股份。

委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对深圳康悦公司的股东全部权益价值进行了评估，以资产基础法的评估结果作为评估结论，即：深圳康悦公司股东全部权益于评估基准日 2019 年 9 月 30 日的市场价值为 6909.58 万元。

10月30日，康佳集团发布了2019年第三季度财报。财报显示，康佳在2019年第三季度营业收入156.45亿元，同比增长28.91％，利润总额1.57亿元，与上年同期相比增长184.37％。