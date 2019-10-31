康佳APHAEA未来屏发布：首款Micro LED系列产品Smart Wall 8K版售价888万元

10月31日，“未来之境”康佳APHAEA未来屏全球发布会在重庆举行，康佳在现场发布了APHAEA未来屏新品，是基于5G、8K、AI、IoT以及云技术，围绕Micro LED超大屏以及智慧屏而打造。

在活动现场上，康佳发布了两款APHAEA未来屏，一款为APHAEA首款Micro LED系列产品Smart Wall，另一款为康佳APHAEA智慧屏A5系列。

首先来介绍Smart Wall。Smart Wall的118英寸4K版售价168万元，236英寸8K版售价888万元。

Smart Wall定位大尺寸、多应用场景应用，采用了超高精度巨量转移技术，实现近1亿颗微米级别的Micro LED芯片的转移和键合，点对点的驱动，实现每个像素的精准控制，具有2000nit超高亮度，1000万：1的无限对比度，147%超高色域等优点，能够呈现色彩鲜明的画面和丰富细腻的画质。

Smart Wall系列突破传统显示界限，以模块化的形式实现了118英寸到236英寸，4K到8K的不同尺寸和不同分辨率的自由组合，以及任意的显示比例。这意味着用户可将Micro LED模块自由组合，基于不同场合，享受极致高清大屏体验。

除了大屏显示，Smart Wall还实现了智慧显示，利用Micro LED局部显示功能，为用户提供全新的智慧场景切换，局部和全景画面想换就换。同时，Smart Wall系列搭载国际先进的自主8K芯片，实现从信号输入、处理、显示全程8K处理，并支持高速率、低延时的5G传输，用户可实时畅享大屏高清内容。

根据现场公布的技术参数，康佳4K Micro LED屏幕支持Micro LED像素点自发光，2500万颗RGB芯片组成，是目前全球最小像素间距屏，响应速度达到纳秒级。所采用的外延、芯片、面板、驱动、信号处理、软件系统等全部自主技术，是全球首款搭载5G通信模块Micro LED超大屏。

康佳APHAEA智慧屏A5系列65英寸版售价10999元，A5系列55英寸版售价7999元。

康佳APHAEA智慧屏A5系列，采用了无边框工艺，实现更大视野的基础上，还在屏幕底部增加了OLED副屏，打造出“智慧双屏”，以便为用户区分信息级别、分清主次。

APHAEA智慧屏A5主屏用于播放内容，副屏则主要起到交互作用，不仅能随时推送时间、天气等多重信息，还能作为IoT控制中心，联动控制家电设备，构建智慧家居场景。

APHAEA智慧屏A5系列搭载AI智慧眼，采用行业中工业级摄像头，具备超高广角、超星光暗场、低噪点等多个效果，进一步延伸了电视AI功能。

除了能够自动升降保护用户隐私，AI智慧眼还支持6路高清视频聊天、远程监控、距离识别、AI健身、摔倒监测、宠物识别等多场景应用。

在音质方面，APHAEA智慧屏A5系列拥有自动隐藏式Soundbar，分离式的双声道仿生声学设计，低音澎湃，高音解析力强，指向性出色，还支持Dobly ATMOS音效。