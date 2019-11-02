22388元新低神价+12期免息！索尼α7R3相机镜头套装京东大促

【15:05更新】此套装部分城市已售罄

IT之家11月2日消息 索尼 Alpha 7R III全画幅微单数码相机+SEL24105G镜头套装日常售价27999元，今日京东PLUS会员直降至23499元（加入购物车可见），叠加相机会场10000-1111元券（点此领券），实付22388元新低神价。4240万像素旗舰微单，套装价格低于拼XX：点此购买。

ILCE-7RM3（α7R3、A7R3）搭载一块4240万有效像素的背照式CMOS传感器，无低通。像素数与上代一样，但它支持15级动态范围，14bit RAW格式文件存储，拥有399个相位对焦点和425个对比度对焦点。它最高支持AF/AE 10张/秒（机械快门），这点要强于A9。对于高像素，高速度，A7RM3的机内读写速度也提升不少，最多可支持28张未压缩RAW格式文件的照片或76张JPEG，同时机身的也增加一个USH-II的卡槽，与A9保持一致。

视频方面，A7RM3支持机内4K视频摄录，在Super 35mm格式下可进行5K超采样录制，且也可全像素读取记录4K视频。A7RM3还支持持新的4K HDR(HLG)视频录制，且支持S-Log2和S-Log3可提高宽容度和调色空间。

其他方面，A7RM3还支持自动跟踪对焦模式以120fps录制100 Mbps的全高清视频。

A7RM3外观上基本上向A9看齐，只是没有EVF左侧的模式转盘，体积重量稍有增加，但手感要好一些。像是AF-ON、对焦摇杆触控屏幕统统保留。EVF拥有369万像素，可自行设置60fps/120fps的刷新帧数，依旧拥有T*镀膜加持，背部屏幕支持基本的触摸操作，可快速选择对焦点的位置，不过在菜单内触摸并不可用，分辨率依旧是144万像素。

机身接口上，新增的USB-C接口可向外传输数据也可作充电，其他的HDMI、3.5mm耳机、话筒以及闪光灯同步接口均有配备。

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