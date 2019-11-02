内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

“生吃婴儿”可还行？《瑞克和莫蒂》版《死亡搁浅》广告片释出

2019-11-2 15:08:56来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家11月2日消息 今日美国动画频道Adult Swim签约动画《瑞克和莫蒂》为近日大热的《死亡搁浅》游戏做了一段十分有趣的广告，一起来看一下。

视频中莫蒂扮演山姆手中抱着婴儿宝宝和瑞克边走边吐槽走路不方便，于是瑞克提了个“好主意”：将这个宝宝吃掉。莫蒂内心是拒绝的，不过瑞克则表示“如果我们吃掉他就能跑的更快、跳得更高呢？”，随后莫蒂便把宝宝给递了过去。

《死亡搁浅》将于11月8日正式登陆PS4平台，敬请期待。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：《瑞克和莫蒂》《死亡搁浅》

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有