“生吃婴儿”可还行？《瑞克和莫蒂》版《死亡搁浅》广告片释出

IT之家11月2日消息 今日美国动画频道Adult Swim签约动画《瑞克和莫蒂》为近日大热的《死亡搁浅》游戏做了一段十分有趣的广告，一起来看一下。

视频中莫蒂扮演山姆手中抱着婴儿宝宝和瑞克边走边吐槽走路不方便，于是瑞克提了个“好主意”：将这个宝宝吃掉。莫蒂内心是拒绝的，不过瑞克则表示“如果我们吃掉他就能跑的更快、跳得更高呢？”，随后莫蒂便把宝宝给递了过去。

《死亡搁浅》将于11月8日正式登陆PS4平台，敬请期待。