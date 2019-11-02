《王者荣耀》新英雄鲁班七号之父鲁班大师官宣，即将正式上线

IT之家11月2日消息 今日，《王者荣耀》官方正式宣布了新英雄稷下大师兄、鲁班七号之父鲁班大师的信息。官方公布了鲁班大师的背景故事以及技能详情。

背景故事

鲁班大师在稷下学院中，是和墨子不分伯仲的机关天才。为了心无旁骛地研究机关科学，他在本该毕业的年纪，依赖稷下无限制的学年机制，长期驻留院内。

开启“代号鲁班”研发计划后，他创造出首个具有生命力的第七号机关，他也不由与之产生了父子般的感情。

稷下为受到威胁的邻城提供兵力支援，而鲁班七号也被送至战场，在途中却因突袭走失。鲁班大师亲自去往邻城，一边支援前线，一边寻找七号下落。在此期间，他创造了一副六臂机械手以应付各种混乱的局面。但直到战争结束，鲁班七号仍旧没有下落。

▲鲁班大师 |图源：王者荣耀

回到稷下的鲁班大师从此闭门不出，比往日更沉浸在机械运作的世界中。他发明出许多看似无用的机关，尤其是各式机关翅膀，以弥补心中的憾恨。这原本是他与世界仅存的微弱联系，但这份联系因为“星之队”闯入他的生活，而逐渐加强了……

技能介绍

被动 稷下科技

鲁班大师的技能在命中目标时会为自己提供1层护盾，护盾持续5秒，可叠加5层。每经过5秒，鲁班大师的机械臂完成充能强化下一次普攻附带额外物理伤害。

一技能 立即清扫

鲁班大师腾空增加30%移动速度，期间选择时机挥舞机械臂对面前单位造成物理伤害，并将他们（包括己方兵线）击退。被击退的单位命中敌人对其造成物理伤害和晕眩。取消施法会减少部分冷却时间。

二技能 助手驰援

鲁班大师以磁力连接一名队友，持续6秒，队友确认交互后会立即位移到鲁班大师位置，并对路径上敌人造成物理伤害和晕眩。

技能释放和队友确认交互时，都会为鲁班大师及该队友提供1层护盾。开始施法时鲁班大师提升50%移动速度持续1.5秒。队友未交互而结束连接的情况下执行70%冷却时间。

三技能 强力收纳

鲁班大师依次朝选定方向射出6只机械臂，命中非己方单位后造成物理伤害，并与该单位保持连接，连接超出一定距离后被挣脱。

在施法结束时所有当前与鲁班大师保持连接的单位会被拉扯回鲁班大师身边，每个扯回的单位都会在鲁班大师身边引发一次小范围物理伤害。施法期间鲁班大师提升15%移动速度。