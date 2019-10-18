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腾讯王者荣耀玩家怎样避免被认为在“送人头”？

2019-10-18 21:43:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月18日消息 今年9月份，王者荣耀官方针对对局环境进行了优化，表示通过观察海量召唤师的游戏行为发现，在对局中，除了完全没问题的“白”色行为以及明显有问题的“黑”色行为，其实还大量存在一些争议行为，如：可能不是故意送人头，但是确实由于各种原因死了很多次。

王者荣耀游戏表示，在各位召唤师和安全团队的努力下，峡谷环境以及得到很大的净化，真实恶意送人头行为较之前大幅下降，那么怎么样才能不被队友认为自己在“送人头”，还能发挥正常，上分成功呢？

官方指导给出了三点建议：

  • 多练两三个位置的英雄，避免只会法师/射手/辅助等一个位置。

  • 在同一位置中，多练几个不同类型的英雄，比如作为对抗路的英雄项羽、亚瑟要比嫦娥肉一些，能有效避免整体阵营太脆。

  • 避免在信号不佳的环境下玩游戏。

网友还总结了打王者荣耀游戏避免送人头行为的几点：

  • 选英雄阶段，如果不是全能选手，及时让队友帮抢自己拿手的英雄，如果没抢到，心态摆好，相信队友，补好自己的位。

  • 进入游戏，前期发现自己方没节奏，已经全面崩溃，那么这时候应该沉下心来，分析对局，输出猥琐塔下，让队友支援，坦克根据地图，及时支援、给视野或者提醒队友小心对方gank。切记辱骂队友，影响队友心情，也不要在自己over后，狂点投降（一般我最反感这种行为，因为队友点投降，我会卡一下，本来有机会秀的）

  • 发现自己已经死超过3次了，冷静，猥琐，沟通，切勿继续刚，虽然你不是送，但是你那一路崩了，就会导致连锁反应，对面腾出手来对付你们其他路。

  • 遇到喷子队友，沟通无效，及时屏蔽！

  • 实在实力不济，鼓励队友没关系，游戏可以输，素质必须有，团结协作，可以避免心态崩了之后，无限送！游戏结束后，给所有队友点个赞！

  • 之所以提倡不要消极游戏，要鼓励队友，因为输赢有时候就在一波之间，反败为胜的感觉很爽，据说胜利之后会减小自己非恶意送人头被举报成功的概率哦！

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关键词：王者荣耀

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