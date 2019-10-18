腾讯王者荣耀玩家怎样避免被认为在“送人头”？

IT之家10月18日消息 今年9月份，王者荣耀官方针对对局环境进行了优化，表示通过观察海量召唤师的游戏行为发现，在对局中，除了完全没问题的“白”色行为以及明显有问题的“黑”色行为，其实还大量存在一些争议行为，如：可能不是故意送人头，但是确实由于各种原因死了很多次。

王者荣耀游戏表示，在各位召唤师和安全团队的努力下，峡谷环境以及得到很大的净化，真实恶意送人头行为较之前大幅下降，那么怎么样才能不被队友认为自己在“送人头”，还能发挥正常，上分成功呢？

官方指导给出了三点建议：

多练两三个位置的英雄，避免只会法师/射手/辅助等一个位置。

在同一位置中，多练几个不同类型的英雄，比如作为对抗路的英雄项羽、亚瑟要比嫦娥肉一些，能有效避免整体阵营太脆。

避免在信号不佳的环境下玩游戏。

网友还总结了打王者荣耀游戏避免送人头行为的几点：