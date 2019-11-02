英雄联盟S9全球总决赛FPX晋级决赛，iG止步四强

IT之家11月2日消息 今日晚间，英雄联盟S9全球总决赛迎来半决赛的争夺，第一日比赛是LPL赛区“内战”，LPL新科冠军FPX对战S8全球总决赛冠军iG。最终，FPX以3:1的比分战胜iG晋级决赛，将迎战SKT与G2的胜者。iG卫冕失败，止步四强。

双方首发阵容分别为：

FPX：GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp

IG：TheShy、Ning、Rookie、JackeyLove、Baolan

半决赛为BO5赛制。第一场比赛，前期双方交战频繁，两边中野都有所发挥，不过FPX拿下两条小龙经济领先3K；中期FPX利用视野优势成功拿下男爵，随后抱团下路推塔，IG劣势选择直接开战，由于输出差距过大，FPX团灭IG后赢下首局。

第二场比赛，前期FPX辅助机器人节奏出色，帮助队伍完成多次击杀，经济领先对方2K；中期IG在男爵处团灭FPX后拿下男爵，劣势被彻底扳回；后期双方不断大乱斗，互有胜负后局势依旧胶着；大后期IG三C输出爆炸，最终卢锡安强开泰坦将其秒杀，卡莎偷家失败，IG成功扳平比分。

第三场比赛，前期双方人头数、经济都持平，均势十分胶着；中期FPX屡次成功反打，奇亚娜输出拉满连续秒人，FPX拿下男爵后连续赢下两波团战，最终轻松推掉IG基地。

第四场比赛，前期双方交战频发，FPX凭借超快的支援速度连续完成反打，经济领先3K；中期IG中辅打出超强控制，天使完成收割，IG拿下男爵后经济反超4K；后期双方开始拼团战，IG略显急躁屡犯失误，FPX最后一波团战先手秒掉天使，随后持续追击团灭IG后赢下比赛。

英雄联盟S9全球总决赛半决赛在西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行。明日，LEC与LCK赛区最后的火种G2与SKT将重现季中冠军赛对决。