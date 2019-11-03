剑指DxO：雷军晒小米CC9 Pro/iPhone 11 Pro Max夜景对比样张

IT之家11月3日消息 小米官方早前正式“官宣”采用一亿像素CMOS的小米CC9 Pro，而昨日晚间小米公司CEO雷军通过微博放出一张CC9 Pro与苹果iPhone 11 Pro Max超级夜景模式下的样张对比，一起来看一下。

雷军表示，新款小米CC9 Pro采用了基于RAW域无损高精算法打造的超级夜景模式，和iPhone 11 Pro Max实拍样张对比后不难看出小米CC9 Pro的整体色调亮度更加柔和，霓虹灯文字清晰可读，色彩的还原更是接近真实。其宣传标语更是直接戳出“把暗拍亮是基础，把亮拍清晰才是技术”，似乎也是有所暗示。

据官方介绍，此次小米CC9 Pro在相机配置上采用了后置五摄方案：超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头，此外还搭载了两个光学防抖系统，每个光学防抖模组都拥有四轴马达，能够有效过滤手持拍摄中的抖动；支持全新「14bit超级夜景」，基于RAW域的无损高精算法，带来“夜神级”拍照体验；前置方面，该机前置摄像头为3200万像素。其整体拍照体验值得期待。

小米CC9 Pro将于11月5日正式与大家见面，敬请期待。