利用低价和台积电，AMD正在加速追赶英特尔

据国外媒体报道，尽管芯片制造商AMD体量较小，但它正迎来它的辉煌，最新一个季度的营收创2005年以来的新高。它正在紧跟英特尔的步伐。

在商业世界，人们经常用力战巨人哥利亚的大卫来比喻对抗巨头的小体量公司。将它用在AMD身上可谓再合适不过。10月29日，该美国芯片制造商公布了第三季度业绩。它的首席执行官苏姿丰(Lisa Su)称对财报非常满意。毕竟，AMD该季度的营收达到18亿美元，创下2005年以来的新高。AMD预测下个季度的财报数据也会同样喜人，营收将比去年同期增长48%，达到21亿美元。自2015年以来，该公司的股价已经暴涨了15倍。

尽管体量较小，但AMD在芯片世界的重要性不可小视。在半导体行业的两个重要领域，只有它能够同时与两家巨头进行实质性的竞争。它的CPU——作为现代笔记本电脑、台式机和数据中心核心的通用芯片——与英特尔的产品竞争。英特尔贵为全球第二大芯片制造商，2018年的营收规模达到710亿美元。AMD的GPU（图形处理器）——为视频游戏提供3D图形，并越来越多地为日益流行的机器学习算法提供计算能力——与英伟达形成竞争，后者去年的营收达到117亿美元，几乎是AMD的两倍。

AMD的亮眼表现主要来自与英特尔的竞争。英特尔几乎一直垄断CPU市场，近年来这种局面才有所改变。市场研究机构Mercury Research的分析师估计，2015年英特尔的芯片在台式电脑和笔记本电脑市场的份额高达92.4%，在利润更为丰厚的服务器芯片市场的份额更是达到令人瞠目结舌的99.2%。而最新的数据显示，AMD在台式机和笔记本电脑市场的份额为14.7%。在服务器芯片市场，它的份额只有3.1%，但相较于两年前增长了4倍。

有两点因素可以解释AMD的复苏。一点是产品的改善。2012年，该公司重新聘请了备受尊敬的芯片设计师吉姆·凯勒（Jim Keller）。凯勒曾供职于苹果。长期以来，AMD在市场竞争中一直采取低价策略——它的芯片比英特尔的慢，但便宜得多。凯勒在2017年发布的“Zen”芯片仍然很便宜。但它们现在和英特尔的芯片一样出色，甚至要更加出色：例如，AMD的高端服务器芯片在许多任务上的处理速度比英特尔的同类产品更快，而且价格只有英特尔的一半。Zen芯片已经赢得了与微软、索尼(用于新游戏主机)、谷歌(用于数据中心)和Cray(用于超级计算机)等公司的一系列合同。

第二点因素是，在AMD改进产品之时，英特尔却步履蹒跚。英特尔自己生产芯片。它最新的、最出色的制造工艺本应带来巨大的性能提升，但却推迟了数年推出，使得公司不得不重新审视现有的设计。AMD将大部分制造业务外包给台积电(TSMC)，后者目前已追赶上英特尔的工艺技术。

AMD的良好势头能持续下去吗？英特尔曾在世纪之交和本世纪头十年中期终结了类似的竞争局面。如今AMD再次尝试发起冲击。2018年，它重新聘请了凯勒，这一次是从特斯拉挖过来(他在2015年离开了AMD)。该公司计划在2021年推出一种先进的新制造工艺。涉足GPU的计划也有望让AMD在另一个领域取得显著的进展。

目前，AMD的复苏对消费者、IT部门、云计算公司和任何使用软件的人来说都是好消息。像所有追求利润最大化的垄断者一样，英特尔对其产品收取高昂的价格——除非AMD的同类产品做得很好。果不其然，英特尔将于11月推出的最新一套台式电脑芯片是多年来最便宜的。