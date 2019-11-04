《我不是药神》导演谈《双子杀手》：120帧科技领先，十分看好

IT之家11月4日消息 李安以120帧/4K/3D格式拍摄的《双子杀手》在18日正式与国内观众见面，其采用的高帧率录制方法所呈现出的细节丰富的画面让人痴迷。近日曾执导《我不是药神》、《我和我的祖国》“护航篇”的文牧野导演在接受国内媒体采访时也对李安导演的这部电影所采用的120帧率拍摄技术做出评价。

文牧野认为《双子杀手》所采用的120帧/4K/3D高科技格式优点颇多并表示非常看好李安正在探索的高格式电影，他认为这项技术如果普及到位、价格适当，“会有更多的观众重返电影院”。文牧野对李安的探索行为“全力支持”。

文牧野随后通过两个例子来展现120帧/4K/3D科技的优势所在：

这两个例子为一动一静的段落，动的段落就是那场摩托车追逐戏：李安这场戏中摒弃了传统的横向追逐转而采用纵向追逐，同时还加入了诸多精细动作，而这些动作只有在120帧技术的加持下才可以完成，剩下的包括枪的瞄准、颠簸带来的换弹夹的困难等皆是如此。同时瞄准镜的主观视点也是只有120帧才有可能做到细节呈现的。

静的方面文牧野导演记忆最深的是由小威尔·史密斯饰演的“Junior”角色，在他与他的养父探讨自己生日时的那场感情戏完全突破了以往24帧的局限，120帧技术让一切都变得格外真实：人物的表情变化，情绪从平静到激动，整个脸色逐渐发红，包括眼圈这些所有的细节均被120帧技术完美呈现出来。

Junior流泪

总结来说，文牧野导演认为120帧录制技术的好处是能够让观众更好地去带入现实场景的动作戏且能够让观众察觉出120帧的效果，虽然他们往往很难说出来具体差异。