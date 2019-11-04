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苹果AirPods Pro真无线降噪耳机10点京东再次开售

2019-11-4 9:47:00来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

【10:00:16已售空】

IT之家11月4日消息 京东AirPods Pro真无线降噪耳机将于今日（11月4日）10点再次开卖，售价1999元包邮。主动降噪+IPX4 抗汗防水：点此购买

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2019年10月28日晚间，苹果正式推出支持主动降噪的 AirPods Pro 无线耳机。与前两代 AirPods 相比，AirPods Pro 改为入耳式设计，提供良好的气密性以及佩戴的牢固性，并基于此带来了主动降噪功能，真正向高端耳机序列迈出了坚实的一步。由于外观设计的改动，AirPods Pro 的充电盒也变得更加扁平，横向体积略有扩充，整机重量升至 45.6 克，支持 Qi 无线充电。

耳机方面，仍搭载苹果H1芯片，带来无与伦比的低延迟体验。采用封闭式入耳佩戴，支持主动降噪功能，借助外向式和内向式麦克风的配合来实现“通透模式”，也就是环境音模式，允许用户聆听自然音或人声，并可通过长按耳机柄上的力度感应器来自如切换降噪模式与通透模式。耳机自带三种尺寸的耳塞配件，可根据耳道几何结构和佩戴贴合度进行调节，支持 IPX4 级别抗汗防水。

在续航方面，耳机本体满电可续航4.5小时（关闭降噪可续航5小时），配合充电盒可提供24+小时的总续航。

京东AirPods Pro 主动降噪无线蓝牙耳机11月4日10:00开售1999元直达链接

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关键词：AirPods苹果京东精选

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