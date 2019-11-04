3A级手游体验：《暗黑破坏神：不朽》全新亮相暴雪嘉年华

2019暴雪嘉年华上《暗黑破坏神：不朽》全新亮相，游戏曝光了全新的游戏环境以及传说物品内容！

在现场试玩中，玩家可以体验到四个经典职业，爽快无比的战斗乐趣，以及惊艳的视觉效果。经过跨国团队的精细打磨，《暗黑破坏神：不朽》为玩家带来原汁原味全面还原的3A游戏体验。

在此次嘉年华上，《暗黑破坏神：不朽》提供了焕然一新的猎魔人、野蛮人、武僧及魔法师四大职业供玩家们试玩，经典职业一一换上新貌，全新的技能机制与效果为。

《暗黑破坏神：不朽》为每个职业加入了独特的终极技能“神威技”，当玩家们与成群结队的怪物作战时，可以借助这些强大的技能迅速扭转战局。“神威技”建立在各职业的基础攻击之上，这意味着玩家们需要更有策略地进行战斗，以此压制大量成团的敌人或强大的BOSS。

《暗黑破坏神：不朽》不仅保留了玩家喜闻乐见的“暗黑”精髓玩法，在跨国开发团队的共同努力下，还加入了许多激动人心的任务与故事。而这一切都将于“沃桑”开始，这片首次出现于《暗黑破坏神3》里的舒适之地，将成为玩家们新的庇护所，并于此发掘出全新的故事与冒险。

玩家们将穿过一个腐败的森林，到达沃桑的小镇中心，从这里靠近女王阿西拉的出生地阿什沃德墓园，在她死于自己疯狂的丈夫国王李奥瑞克之手后，这里便埋葬着她的遗骸。穿过地下室和古老的庄园，面对横冲直撞的行尸走肉，幸运的玩家将有机会遇到穿过墓园的闹鬼马车收获传说物品。

值得一提的是，《暗黑破坏神：不朽》在嘉年华上，展示了全新的传说物品，当玩家们收集、携带这些物品时，将在现有的职业配备基础上发挥出颠覆以往想像的强大技能潜力，甚至可以改变技能作用的机制！

次时代动态渲染技术下，玩家们在手机上就能拥有，完美的光影实时变幻，享受媲美3A级游戏的视觉效果，多人地下城、新颖的公会系统、大秘境，全新的区域...众多创新内容将带给玩家们更惊艳的游戏体验。