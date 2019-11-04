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暴雪公布首批《暗黑破坏神4》截图，类似暗黑2风格

2019-11-4 15:20:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月4日消息 今天，暴雪发布了第一批《暗黑破坏神4》屏幕截图，展示了游戏的艺术设计，类似《暗黑破坏神2》的视觉风格。

据悉，暴雪在2019年的暴雪嘉年华上宣布了《暗黑破坏神4》，游戏融入了暗黑系列的黑暗元素，与《暗黑破坏神3》相比，它的视觉风格与《暗黑破坏神2》有些相似。根据暴雪的说法，《暗黑破坏神4》将玩家引入了一个残酷的故事当中，并给予他们自由空间去探索和开拓自己的道路。

《暗黑破坏神4》截图欣赏：

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关键词：暴雪暗黑破坏神

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