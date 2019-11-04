2699元+6期免息，AKG K3003老塞皇京东新低

IT之家11月4日消息 作为曾经万元的AKG的传奇旗舰一哥，日常3999元的售价，K3003 入耳式耳机国行双11直降至2699元+6期免息。三单元圈铁混合设计，入手好价：点此购买。

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来自音乐之乡奥地利的AKG，出品了K420到K701等叫好又叫座的耳机产品，K3003是AKG的旗舰级耳塞，被称为“奥地利的咏叹”，觑视着单元和调音的圣杯。作为万元级壕品，K3003的看家本领自然就是在单元和调音下功夫，双动铁单元+动圈构成了混合三单元的逆天存在。

在调音方面，也有着天马行空的想象力，采用独立声音通道，并且可以通过滤网盘，起到调控声音通道摩阻的作用，从而影响声波在声音通道传输特性，即对动圈单元与动铁单元进行独立调音。K3003标配的三个不同调音风格的滤网盘分别对应高中低频。

由于AKG的方案是大的声音导管套小的声音导管，在开口调音，这样可以把体积做到超小，但是对做工精度要求极高，所以手工打造的机身细致尤甚。参数方面天赋异禀：频响范围为10Hz~30kHz，灵敏度125dB/mW，阻抗8Ω。

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