你最爱的快乐肥宅水品牌，已成全球最大塑料污染源

可口可乐可能是最受欢迎的苏打水品牌，但它也连续第二年成为世界上最大的塑料污染源。

一项新的审计发现，这家碳酸饮料公司制造的塑料垃圾量比排在它之后的三个污染源加起来还要多。

此前有泄露的文件显示，可口可乐之前在试图取消推出针对塑料瓶的押金和退款计划，以避免利润受损。

上述全球审计是由全球活动组织Break Free From Plastics展开的，9月该组织雇佣了72000多名志愿者在全球各地的海滩、水道和街头搜寻塑料制品，包括瓶子、杯子、包装、袋子和废品。

期间，志愿者们发现了来自近8000个不同品牌的50种不同类型的塑料。共有47.5万件垃圾被收集，其中11732件属于可口可乐公司，雀巢、百事可乐和亿滋国际紧随其后。

可口可乐在非洲和欧洲造成的塑料垃圾最多，在亚洲和南美则第二多。然而，北美最大的塑料污染企业是雀巢，紧随其后的是生产标志性红色杯子的Solo公司，第三名是星巴克。

这些公司对一次性塑料包装的持续依赖，意味着要给环境不断制造一次性塑料。

Break Free From Plastic组织的近1800个成员组织呼吁企业立即减少一次性塑料产品的生产，寻找创新性的解决方案，重点关注不会造成污染的替代交付系统。

对于最新的审计结果，可口可乐公司在一封电子邮件中回应道，“任何时候我们的包装都会被扔到我们的海洋里，或者不属于我们的任何地方，这对我们来说都是不可接受的。我们正与其他组织进行合作，努力解决这一重要的全球问题，一方面帮助避免塑料垃圾进入海洋，另一方面帮助清理现有的污染。”

该公司还表示，正在每一个市场针对回收瓶子和罐子进行投资。但2017年泄露的文件显示实际情况却恰恰相反。

这些文件显示了可口可乐公司“反击”英国推进回收利用的提议的证据，尽管它在其他国家有遵守这类回收计划。该公司之前在试图取消推出针对塑料瓶的押金和退款计划，以避免利润受损。

绿色和平组织（Greenpeace）也透露了可口可乐的游说活动，它的高级海洋活动人士路易丝·艾吉（Louise Edge）表示，“可口可乐正在宣传的减少塑料污染的计划相当模糊。”

但那些泄露的文件表明，可口可乐真正的计划是继续生产数百万个一次性塑料瓶，对它们造成的污染不负责任。