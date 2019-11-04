明年推出！台媒称苹果与V社合作开发AR头显

IT之家11月4日消息 据台媒DigiTimes今天报道，苹果已经与美国游戏开发商Valve合作，开发了传闻中的AR头戴式显示设备。

据报道，苹果已经与美国游戏开发商Valve合作开发了AR头戴式显示设备，该设备最早可能在2020年下半年发布，台湾ODM厂商广达电脑和和硕将负责组装工作。

Valve是受欢迎的Steam数字店铺和交付平台的创建者，曾于2019年4月发布了其首个VR头戴设备Valve Index。但是，据称苹果与该公司的合作关系侧重于AR，而不是VR。

报道称，苹果将与Valve在AR头戴设备而非VR设备方面进行合作，因为其首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）认为，AR可以使数字内容成为用户世界的一部分，并将与智能手机一样受到消费者的欢迎。这也促使苹果公司通过招聘更多的图形设计，系统界面和系统架构部门工程师来加快AR软件的开发。

今年7月，DigiTimes曾报道称苹果已暂时停止开发AR / VR头戴式设备，研究这些头戴式设备的团队于5月解散，并重新分配到其他产品开发中。但是，根据DigiTimes的最新信息，苹果实际上正处于从内部开发向合作伙伴协作开发的转变过程中。

据苹果分析师郭明錤此前称，苹果的AR头显最早将于今年第四季度之前投入量产，并在2020年初推出。郭明錤称，苹果的眼镜将作为iPhone配件销售，主要扮演显示器的角色，同时将计算，网络和定位无线传输到iPhone。他认为大规模生产可能会在2019年第四季度到2020年第二季度之间的某个时候开始。

2017年11月，彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）报告称，苹果的头戴设备将运行基于iOS的定制操作系统，称为“现实操作系统”——“rOS”。他当时说，苹果尚未最终确定用户如何控制头戴式设备，但可能包括触摸屏，Siri语音和头部控制。

据悉广达电脑和和硕正在处理苹果AR头显的制造和组装工作，根据今天的报道，广达电脑可以利用Lumus许可的相机镜头技术以较低的成本生产AR头显。