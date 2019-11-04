微软正式为iOS/安卓推出三合一Office应用：集成Word/Excel/PowerPoint

IT之家11月4日消息 微软今天发布了一款适用于iOS和Android的新Office应用。尽管微软多年来一直在iOS和Android上提供Word，Excel和PowerPoint的单独版本，但这款新的Office应用将它们合并在了一起。

据外媒称，Word，Excel和PowerPoint的功能跟之前是相同的，但是它们现在位于单个应用中，该应用程序比单独的Word，Excel和PowerPoint应用程序小得多。

新应用程序就像是微软展示其已逐渐添加到Word，Excel和PowerPoint的所有新功能的中央枢纽。有一个突出的操作部分，其中包括将文件从计算机传输到手机、将图像转换为文本或表格、将图片扫描为PDF甚至扫描QR码的功能。这些功能以前一直是隐藏的，现在已在此Office应用程序中浮出水面，因此很可能会经常使用。

除了这个新的Office应用外，微软还发布了其新的Fluent Design版本的Office徽标。过去一年中，微软一直在稳步调整用于各种Office应用程序的图标，新的总体Office徽标是该公司近年来使用的扁平橙色图标的更彩色版本。新徽标包含在此Office for iOS和Android应用程序中，并将在未来几个月内在Office.com和Microsoft其他Office应用程序的其他地方使用。

微软今天将启动全新Office App的公共预览版，目前仅在手机上可用，因此暂时不支持iPad或Android平板电脑。Android用户可以在这里注册，iOS版可点击此处在TestFlight上使用。