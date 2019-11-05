每人300万，奖金不限制，腾讯科学探索奖首批青年获奖者亮相

2018年11月，腾讯公司成立20周年之际，砸10亿元成立“科学探索奖”，不求商业回报，只为激励一代又一代青年人投入到科学探索之中，如今“科学探索奖”也迎来了首批获奖者。

11月2日，2019年“科学探索奖”颁奖盛典在京举行，这是继9月20日获奖名单发布后的首届颁奖典礼。

大会上，50位来自高校、科研机构及企业的获奖青年科学家与众多国内外科学家代表在此汇聚一堂。

这50位获奖者涉及领域包含了数学物理、生命科学、天文地理、化学新材料、信息电子、能源环保、先进制造、交通建筑、前沿交叉九个领域，其中男性和女性获奖者的比例为9:1。

公开资料显示，“科学探索奖”由腾讯公司董事会主席兼首席执行官，腾讯基金会发起人马化腾，与北京大学教授饶毅，携手杨振宁、毛淑德、何华武、邬贺铨、李培根、陈十一、张益唐、施一公、高文、谢克昌、程泰宁、谢晓亮、潘建伟等知名科学家共同发起。

据悉，“科学探索奖”的评选标准与以往众多对已有科技成果进行奖励的奖项大有不同，此次科学探索奖奖励的是青年科技工作者正在从事的基础科学和前沿核心技术的未来可能，更多看重的是个人潜力作出的排名。

奖项采用“相同条件下，年纪更轻者胜出”的机制，在50名获奖人中，35岁一下获奖者有9位，比例达20%。奖项还支持了在中国大陆全职工作的、45周岁及以下的青年科技工作者。

据官方表示，每位获奖者将连续5年，获得总计300万元的资金，且奖项启动资金由腾讯基金会资助。

腾讯高级副总裁、腾讯公益慈善基金会理事长郭凯天在接受媒体采访时表示，和多数科研奖项奖励课题为主不同，此次科学探索奖奖励的是科学家本人，“青年科学家给国家做的技术贡献不可限量，应该给予他们支持，我们的奖励不限制为的就是给他们更多、更自由的发挥空间。”

以下是几位获奖者的感言：

1.科学探索奖生命科学领域获奖者、北京大学刘颖

“基础科学的研究具有极大的不确定性，科学发现是无法计划的。老师对我的肯定虽然给了我压力但更多的是激励和动力，让我更加坚定信心在今后的科学探索路上静下来，专心于研究自己感兴趣的生命科学问题。”

2.科学探索奖天文和地学领域获奖者、中科院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹

“委会没有限制奖金的用处，这一点我觉得非常好。”这笔奖金不仅能为她在科研工作中解决难题，也能给予家庭更大的经济支持。

3.科学探索奖信息电子领域获奖者、清华大学吴华强

他表示，想用这笔奖金在曾经就读的中学设立一个奖学金，鼓励更多的年轻学子学习、探索。

附：2019年“科学探索奖”获奖名单（截图来自“科学探索奖”官网）