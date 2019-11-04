腾讯QQ，为什么是一只企鹅？

2019年，1999年诞生的QQ迎来了20岁生日（具体诞生时间是1999年2月10日为OICQ，次年改为QQ），但是很多人竟不知道QQ为什么是一只企鹅。

1999年，冥冥之中是什么缘分，让腾讯最终选定了企鹅这种奇特的小生灵成为了OICQ的吉祥物？

网络搜索的答案五花八门。据《腾讯传》描述：是用户投票让企鹅最终打败了传呼机，成为了QQ的吉祥物；也有采访说：是因为Tony（马化腾）觉得比较有灵性的小动物比较容易被接受；还有人猜测：OICQ是通讯软件，选企鹅是因为那么远的企鹅都能接受到信号，那OICQ一定是一个稳定的产品。还有传言说一定是因为QQ早期团队有人长的像企鹅，所以才决定了选企鹅。

那么到底是什么原因呢？腾讯官方今天揭秘，为什么是企鹅成为了QQ的logo？

据腾讯20周年纪念形象设计师：腾讯企鹅的现任“爸爸”腾讯ISUX（社交用户体验设计）负责人戴永裕表示，QQ企鹅诞生20周年庆祝时选择的形象是太空企鹅。觉得太空未来是非常有想象空间的。而选择QQ背着PuPu是因为企鹅也是一个很团结物种，只有依偎在一起，才能抵御严寒。那么“背”，这个团结协作的动作，寓意就很合适。

至于为什么腾讯选择QQ企鹅形象，戴永裕表示，侧面了解到选择企鹅应该主要是老板的考虑，当时国际上也有企鹅形象，后来就定了企鹅形象。

在2001年，两岁的企鹅有了完整的设计团队，最终诞生了现在我们人人熟知的经典企鹅形象。这只胖乎乎，受人欢迎的企鹅，正是出自东利行创始人贺志军和东利行联合创始人马良超之手。动画表情惟妙惟肖，受到大家欢迎。

而徐钢武是见证了腾讯最初萌芽的老企鹅。腾讯还没有正式注册公司时，徐钢武就已经写出了一个可以在服务器上运行的OICQ。

徐钢武毕业于华南理工自动化系，在润迅时，马化腾是徐钢武的面试官和直接上级。张志东、徐钢武、“小光”吴宵光、“夜猫”封林毅，一起开发了OICQ。当时“小光”和“夜猫”都是兼职身份，徐钢武是OICQ 的第一任后台主程，也是所有人公认后台技术最好的。

OICQ那个超越ICQ的微妙创新点：把朋友列表从客户端搬到了服务器，避免了中国网吧用户丢失好友的烦恼，正是由马化腾提出，徐钢武在技术底层上实现的。

据徐钢武表示：“腾讯早期在服务器不够的情况下能支持大量用户同时在线，一个系统功不可没——Linux。当时的OICQ后台，都是架在这个不是程序员可能甚少人知道的系统上，因为Linux的开源及开放性，使得我们能够深入内核进行底层优化，当别的企业同样拥有了服务器储存好友功能，却被大量的数据硬生生拖垮时，OICQ的一台服务器却能支持对手数十倍的用户同时在线，并给用户更稳定的通讯效果。”

▲Linux系统Logo

徐钢武回忆道：“腾讯刚开始的logo，其实是一只寻呼机。但在隐隐觉察到寻呼机可能会衰落，腾讯需要一个新的logo时，同样以企鹅为logo的Linux就成为了致敬的方向。早期，我们对Linux是很有感情的。当然，最后是用户的投票让QQ成为了一只企鹅。”