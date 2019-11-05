内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

2019年Q3中国5G手机市场：vivo份额过半，三星、华为位列二、三位

2019-11-5 12:10:31来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月5日消息 10月31日，工信部宣布5G正式开启商用服务，三大运营商多档5G套餐价格也正式出炉。今日，市场分析机构IDC发布的最新报告指出，在消费端，首批5G终端的竞争性布局已提前开始，未来随着其在更广泛的价位段与细分用户群的布局，有望刺激用户的换机需求；在商用端，5G将通过其差异化网络服务的特性，成为推进新兴技术在行业应用落地的关键。

第三季度，国内头部厂商均已推出各自的5G手机产品。《IDC中国智能手机市场月度跟踪报告》显示，截至9月，5G手机整体出货量约48.5万部。其中，vivo在一个月内发布两款5G机型，对5G手机市场进行了早期布局。

IDC公布的2019年第三季度中国5G手机市场厂商份额显示，vivo以54.3%的市场份额位居第一，三星（29.0%）、华为（9.5%）、小米（4.6%）、中兴（1.5%）与中国移动（1.1%）分列二至六位。

IDC还指出，分价位段来看，首批国内5G市场主要分为 “带量旗舰”和“高端旗舰”两部分。即集中于450-550美元的中高端价位，和700美元以上的高端价位。目前vivo可以同时覆盖两部分市场，华为，三星在“高端旗舰”市场布局，小米主要占据中高端“带量旗舰”价位段，而中兴，中国移动则位于在600-650美元市场。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有