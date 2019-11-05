2019年Q3中国5G手机市场：vivo份额过半，三星、华为位列二、三位

IT之家11月5日消息 10月31日，工信部宣布5G正式开启商用服务，三大运营商多档5G套餐价格也正式出炉。今日，市场分析机构IDC发布的最新报告指出，在消费端，首批5G终端的竞争性布局已提前开始，未来随着其在更广泛的价位段与细分用户群的布局，有望刺激用户的换机需求；在商用端，5G将通过其差异化网络服务的特性，成为推进新兴技术在行业应用落地的关键。

第三季度，国内头部厂商均已推出各自的5G手机产品。《IDC中国智能手机市场月度跟踪报告》显示，截至9月，5G手机整体出货量约48.5万部。其中，vivo在一个月内发布两款5G机型，对5G手机市场进行了早期布局。

IDC公布的2019年第三季度中国5G手机市场厂商份额显示，vivo以54.3%的市场份额位居第一，三星（29.0%）、华为（9.5%）、小米（4.6%）、中兴（1.5%）与中国移动（1.1%）分列二至六位。

IDC还指出，分价位段来看，首批国内5G市场主要分为 “带量旗舰”和“高端旗舰”两部分。即集中于450-550美元的中高端价位，和700美元以上的高端价位。目前vivo可以同时覆盖两部分市场，华为，三星在“高端旗舰”市场布局，小米主要占据中高端“带量旗舰”价位段，而中兴，中国移动则位于在600-650美元市场。