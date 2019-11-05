华为2018年对欧洲GDP贡献为128亿欧元

IT之家11月5日消息 据华为官网消息，据牛津经济研究院的研究报告，2018年，全球ICT领导者华为在欧洲的经营活动为欧洲创造了128亿欧元的经济收益，直接或通过其供应链支撑了16.97万个工作岗位。

为助力欧盟实现其目标，华为与各大欧洲运营商合作建设高速、可靠的网络，并积极进行研发投资。华为在欧洲12个国家成立了23个研究机构，并与140所欧洲大学合作开展研究项目，聚焦无线、光学技术、云计算和新材料等，帮助欧洲增强这些领域的优势。

此外，华为还积极与欧洲企业开展合作，确保其部署的技术能够为企业和全社会带来最大效益。

牛津经济研究院评估了华为对欧洲的整体经济影响，包括华为对欧洲GDP的贡献、华为在欧洲支撑的工作岗位及创造的税收。

总体而言，华为在2018年对欧洲GDP的贡献为128亿欧元。

2018年，华为在欧盟成员国、冰岛、挪威和瑞士的经营支出所产生的直接贡献为25亿欧元。

在华为采购最多的12个欧洲国家中，华为通过供应链采购产品和服务带来的间接贡献为54亿欧元。

华为触发的经济影响所产生的贡献为49亿欧元，主要包括华为及其供应商员工消费带来的经济影响，以及这些消费行为对零售商供应链刺激产生的经济活动。

2018年，通过直接、间接和触发经济影响，华为在欧洲共支撑了16.97万个工作岗位。其中，华为欧洲雇佣的长期和外包员工为1.33万，其供应链上支撑的欧洲企业的工作岗位为8.03万。

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