8个色情漫画平台被查：会员近百万，70%系未成年人

IT之家11月5日消息 据扫黄打非官微消息，今年以来，“扫黄打非”部门大力开展“净网2019”“护苗2019”专项行动，通过市场检查、网络监测及发动群众举报，对网上网下涉未成年人“黄”“非”线索进行深挖，强化案件查办，做到除恶务尽，坚决打击妨害未成年人身心健康的不法行为。11月5日，全国“扫黄打非”办公室从各地近期破获或办结的“护苗”类重点案件中筛选3起公布简要案情，曝光危害少年儿童的不法行为。

北京破获“曼陀SP山庄”网站传播虐童淫秽色情信息案

2019年7月，根据群众举报，北京市文化执法总队对一个名为“曼陀SP山庄”的网站进行执法检查，发现网站中含有大量虐童色情视频和图片。对此线索，北京市“扫黄打非”部门高度重视，市文化执法总队联合市公安局朝阳分局警务支援大队、潘家园派出所等部门成立专案组，迅速开展调查。经过三个月的侦查，案情已查清，犯罪嫌疑人及证据被相继固定。9月26日，专案组执法人员实施收网行动，现场抓获网站实际经营者、网站管理员以及骨干分子等犯罪嫌疑人5名，收缴涉案电脑等工具20部。

经查，“曼陀SP山庄”网站成立于2005年，起初是一个普通博客类网站，主站内容正常，但隐蔽的二级域名内有少量色情虐待类小说。该网站通过实行会员制、租用海外服务器等方法躲避监管，经十余年隐蔽发展，成为国内SP（spanking性虐待）圈的标志性网站，包含影音自拍类、同城交友类、文章类及视频类等14个子模块，其上有海量虐童及儿童色情视频、图片、小说等内容。目前，案件在进一步办理中。

浙江杭州查获系列色情漫画网络平台传播淫秽物品案

在“净网2019”专项行动中，浙江省杭州市公安机关开展针对性工作，通过互联网巡查，发现紫漫、啃漫星族、偷阅公众号、圣灵论坛等8个色情漫画网络平台涉嫌传播淫秽物品。对该线索，警方立即开展调查取证，迅速查清色情漫画网络平台的组织架构、资金流向，获取关键证据。2019年8月中旬，由杭州市公安局网警分局、杭州市公安局西湖区分局、杭州市公安局下城区分局、杭州市公安局萧山区分局组成的专案组，出动警力在杭州本地以及全国七省开展统一抓捕，共对19名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，缴获涉案淫秽色情漫画数据近3T。

经查，紫漫等色情漫画网络平台犯罪团伙，在境外服务器上搭建网站，并在境外漫画网站获取淫秽色情漫画，之后通过在小说、电影、游戏等各种网络平台植入弹窗广告进行推广，以诱导网民充值付费阅读的方式牟利。8个色情漫画网络平台拥有注册会员近百万人，其中70%为18周岁以下的未成年人，涉案资金超2000万元。在被抓获的犯罪嫌疑人中，90后占大多数，其中有人在互联网公司工作，下班后兼职运营色情漫画平台。目前，案件在进一步查办中。

内蒙古包头宣判“9·11”马某某录制传播淫秽色情视频案

2019年5月底，内蒙古自治区包头市东河区人民法院审结包头“9·11”马某某录制传播淫秽色情视频案，马某某犯猥亵儿童罪被判处有期徒刑4年。

2017年9月，内蒙古自治区包头市公安机关接到群众举报线索，一网民利用QQ涉嫌传播涉未成年人淫秽色情系列视频，视频录制地点位于包头市某酒店内，随即对该线索进行立案侦查。经查，视频录制者马某某从2015年开始，通过在QQ群中加好友等途径，以涉世未深的男性未成年人为目标，利用给受害人充手机话费、发微信红包等诱骗手段，录制相关淫秽色情视频并出售牟利。期间，马某某向网民“XX棒哥哥”以每部1000元的价格出售20部，非法获利2万元。2017年9月，马某某被抓捕归案，犯罪事实被查清。经进一步侦办，网民“XX棒哥哥”李某某在贵州省内活动。随后，贵州公安机关锁定并刑拘李某某，查明其传播涉未成年人淫秽色情视频的违法事实。目前，案件在审查起诉中。

全国“扫黄打非”办公室负责人指出，上述3起案件案情典型，不法人员利用网络直接侵害未成年人，或将未成年人作为主要传播对象传播有害信息，危害严重、影响恶劣。事关未成年人成长权益，“扫黄打非”部门高度重视，对涉未成年人重点案件一律实施挂牌督办，强化深挖彻查；对不法分子坚决落地查人，依法严惩。也提醒广大家长和未成年人，注意安全上网，提升网络安全意识，积极防范网络风险。遇到色情、低俗、暴力、恐怖、残酷等有害内容网上传播情况，可及时向“扫黄打非”部门举报。