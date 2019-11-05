分析报告宣称苹果iPhone美国用户数量增长陷入停滞

11月5日消息，据外媒报道，消费者情报研究伙伴公司(CIRP)发布最新分析报告指出，苹果在美国的iPhone用户数量增长正陷入停滞状态，这主要是因为iPhone用户留存率下降以及更少安卓用户改用苹果设备所致。

苹果上周公布的最新财报显示，该季度总收入为640亿美元，其中iPhone收入为333.6亿美元，同比下降9%。iPhone收入略有下降被其他领域的营收增长所弥补，这些领域包括服务业务、可穿戴设备和iPad等。

CIRP在报告中称，苹果iPhone在美国销量持续增长趋势正在缓慢地陷入停滞状态，在过去一年中环比增长幅度达到最小值。据估计，苹果在美国的iPhone安装基础在第三季度为2.04亿部。

CIRP合伙人兼联合创始人乔希·洛维茨(Josh Lowitz)宣称：“苹果在美国安装基础上增加的iPhone数量是六年来单季度内最少的，季度和年度增长率均已放缓至自2012年有数据以来的最低水平。”

CIRP认为，这要归咎于许多因素，包括首次购买智能手机的人数减少，以及转用iOS的安卓用户数量减少。但CIRP补充道：“持有手机更长时间的趋势保护了苹果用户群的规模，旧iPhone依然保持活跃，并阻止人们从iOS切换到安卓系统。”

CIRP的分析可能存在误差，因为2.04亿这个数字是基于iPhone第三季度在全球销售4300万部的估值得出的，而这个估值又是结合苹果披露的平均售价（783美元）估算出来的。苹果不再提供全球iPhone销量数据，这迫使分析师只能依据官方提供的数据做出猜测，并从其他第三方获得更多信息。

苹果上次公布iPhone平均售价是在2018年第四季度，当时这个数字为783.87美元。那时，苹果已经推出了iPhone XS和iPhone XS Max，但iPhone XR尚未上市，这使得它不可能与2019年第四财季相比，因为iPhone 11在今年第四财季已经上市了大约两周时间。