打脸：网红进驾驶舱事件涉事机长曾宣誓为桂林航空争光

IT之家11月5日消息 近日女网红进入驾驶舱自拍一事的影响持续发酵，目前除涉事机长被终身停飞、相关机组成员被停飞12个月外，桂林航空的董事长、总经理、维修副总经理、原安全总监、飞行部总经理等多名高层也被处分并扣罚工资。

目前有国内媒体从权威渠道获悉，与这一事件息息相关的涉事机长于去年3月6日作为新聘机长宣誓：严格执行飞行规章，坚决遵守飞行纪律，永远忠于机长职责，为桂林航空争光。联想到目前仍处于舆论风口浪尖的网红进驾驶舱事件也让人倍感无语。