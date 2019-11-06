11年“联姻”路漫漫：美FCC批准T-Mobile与Sprint合并

北京时间11月6日早间消息，FCC批准T-Mobile与Sprint合并，它认为合并可以刺激竞争，加快5G部署速度。反对者认为合并违背常识，因为合并会形成“三巨头”格局，也就是说移动市场由三大巨头统治，它们将会瓜分市场、抬高价格，只争夺那些最赚钱的客户。

T-Mobile和Sprint合并意味着美国第三大和第四大运营商正式联姻，它们将会超越AT&T成为美国第二大运营商，整个交易的价值高达265亿美元。

为了与规模更大的AT&T和Verizon竞争，多年来T-Mobile和Sprint一直在为合并奔走。合并碰到一些阻力，有人认为T-Mobile和Sprint合并之后的新巨头也许会有更强的竞争力，但消费者的选择会减少。

直到最近，AT&T和Verizon才取得一些成功，7月份，美国司法部同意两家公司合并。为了化解竞争问题，司法部提出一些补救措施，这些措施也影响了FCC的决策，让它有更多的信心来批准交易。有趣的是年初时FCC主席阿吉特·派（Ajit Pai）已经暗示会批准交易，当时补救措施还未制定。

根据要求，Sprint必须出售Boost Mobile品牌，T-Mobile必须出售公司持有的Dish Network权益。政府的意图很明显，希望Dish、Boost及其它一些小玩家可以联合起来打造新无线网络，与巨头们竞争。

听起来似乎并不公平？FCC委员杰西卡·罗森沃尔瑟尔（Jessica Rosenworcel）正是这样认为的，她说：“政府的做法不是刺激提供商彼此竞争，今天的命令无非是拼凑一个新提供商，而且拼凑之时由政府决定谁应该将什么卖给谁，什么时候卖，政府想用这种方式证明集中是合理的。”

支持者认为，合并后的新公司可以用更快的速度部署5G。FCC主席阿吉特·派说：“合并之后，新T-Mobile的业务规模扩大，拥有更多的频谱资源，可以在全美部署强大的5G网络。在美国广大的农村地区，新T-Mobile可以让移动宽带市场变得更有竞争力，就目前来说，在这些地区不论是Sprint还是T-Mobile都无法与AT&T或者Verizon抗衡。”

阿吉特·派还认为，有些人觉得将大型运营商从4家减少到3家会伤害竞争，这种看法过于简单保守。他解释说，在许多地区，合并实际上会把竞争者数量从2家变成3家，之前只有Verizon和AT&T竞争，现在新T-Mobile加入进来了。

不过FCC委员杰弗里·斯塔克斯(Geoffrey Starks)认为阿吉特·派的看法同样过于简单，为什么呢？斯塔克斯指出：“从短期看，合并可能会让成千上万人失业。从长远看，市场会由三大无线巨头统治，它们会挖空心思瓜分市场、抬高价格、只争夺那些最赚钱的客户。”