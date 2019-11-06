华为Mate30 Pro拍摄的首部电影上线：情侣深入沙漠，结果走丢了

【TechWeb】今年9月，虽然新机尚未发布，华为官方便以「重构」一词来定义年度旗舰华为Mate30系列。

11月4日华为Mate30系列拍摄的手机电影《巴丹吉林》正式上线，由柏林电影节金熊奖导演刁亦男监制，青年导演任永强拍摄，讲述四位城市奋斗青年前往内蒙古巴丹吉林沙漠，寻找心灵归途的故事。

在20分钟的短片中，四位城市青年开着越野车在巴丹吉林荒漠上疾驰，他们互相调侃有说有笑，即使车身在沙漠行驶的过程中，车身会时而出现颠簸，但是镜头中的演员，被华为Mate30 Pro捕捉的稳稳当当，人物面庞没有出现任何晃动。

紧接着四位年轻人遇上了大麻烦，在荒无人烟的沙漠上，越野车抛锚了，四人在星河流转的沙漠夜景中渡过了一个难熬的夜晚。

按照剧情走向，被困在巴丹吉林的四人心情或许是孤立无援的，可电影镜头下的沙漠，对于观众而言则充满了美丽神秘感。

这份神秘感通过华为Mate30 Pro的4K超广角暗态延时摄影拍摄得以体现。而这段沙记录沙漠星河流转的镜头由华为Mate30 Pro拍摄7个小时左右完成，在没有任何灯光辅助仅有月光和星辰的环境下，华为Mate30 Pro超广角镜头也能尽收大漠在星河下的深邃与神秘。

四人将抛锚的越野车重新启动继续前行，可在行驶中却又遭遇到汽油耗尽的问题。两位男青年起了争执，其中一位男青年在争吵中大手一挥，将一大把钞票甩向另一位男青年的脸。

此刻导演利用华为Mate30 Pro硬件直出的7680帧超高速摄影，展现出了当时两位男青年双方人物关系紧张的镜头语言。

毕竟是朋友，四位青年冷静下来后，也到了缺乏食物与水的绝境，这时它们发现了远方的沙丘上走来一队骆驼，这是生命的迹象，此刻电影镜头将近处的人，远处的骆驼都拍摄到画面中，这也展现出华为Mate30 Pro拥有的绝对宽广的大镜头。

更加震撼的画面永远在最后，当四人齐心协力且又艰难的跨过这片沙丘后，发现无垠沙漠的身后，原来就是巴丹吉林的沙海湖泊，华为Mate30 Pro镜头下这片蔚蓝湖泊所带来的震撼，犹如在四人或观众心中突然点亮一颗充满生命力的“绿洲”，当蔚蓝湖泊与死寂沙漠形成强烈对比，会激发出人心底对生命的敬畏感。

巴丹吉林沙漠总面积4.92万平方公里，沙漠年降水量不足40毫米，可沙漠中的湖泊多达100多个。使用华为Mate30 Pro在这片沙漠中取景，也是想让观众领略到巴丹吉林天然形成的沙漠绿洲，所呈现出来的震撼场景。

据悉，微电影《巴丹吉林》在拍摄过程中没有采用任何外接镜头，导演完全使用华为Mate30 Pro的原生镜头拍摄，电影剧情可能在短短20分钟时间内无法得到较为自然的舒展。

但华为Mate30 Pro超感光徕卡电影四摄镜头，所采集的超宽广自然风景，以及4K超广角暗态延时摄影、7680帧超高速摄影，还有全程20分钟的超高画质影像，让观众充分了解到这款手机，原来真的可以用来拍大片!

从过去胶片时代，一部电影需要100万尺的胶片，连运输都是问题，到今天的数码时代，随手拿出一部华为Mate30 Pro，就能进行影像创作。华为Mate30 Pro通过硬件+软件技术上相互协作，革新了现代导演的拍摄方式，更为电影创作带来超爽便捷性和想象力。

华为此前便发起过开启“手机电影计划”，正式上线的《巴丹吉林》则是首部影片，担任这部微电影监制的著名导演刁亦男给出了极具诗意的评价——“每个人都通过小小的手机发表自己对生活的感受，它形成无数个细小的梦，然后落下来，落在最终的终端上，就像天上的星星，像无数的窗口，这些窗口都通过小小终端呈现。”

结语：

在未来，华为将使用华为Mate30 Pro与更多专业电影人共创作品，号召并鼓励更多普通消费者和专业电影人使用华为Mate30 Pro进行电影创作。华为还与第28届中国金鸡百花电影节达成合作，设置全新竞赛“新影像·手机影片竞赛”，鼓励大家用手机创作更多的影像作品。