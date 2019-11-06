支付宝蚂蚁森林：你们的小树开始盖章了

IT之家11月6日消息 每到秋天，支付宝蚂蚁森林将迎来一份新的工作认定，因为这是 验收的季节，这意味你们在春天就被种下的小树，终于有资格被盖章了！

内蒙古赤峰，709303棵沙棘已盖戳！

甘肃敦煌：1200000棵梭梭已盖戳！

内蒙古巴彦淖尔：2778000棵梭梭已盖戳！

甘肃武威：8676600棵梭梭已盖戳！

甘肃武威：2000000棵花棒已盖戳！

内蒙古阿拉善：4370000棵梭梭已盖戳！

内蒙古鄂尔多斯：6200000棵沙柳已盖戳！

内蒙古鄂尔多斯：600000棵梭梭已盖戳！

内蒙古鄂尔多斯：1500000棵花棒已盖戳！

甘肃兰州：10000棵樟子松已盖戳！

青海海东：5000000棵柠条已盖戳！

据官方介绍，这一次，总计111个地块中4883万棵生长情况符合验收合格标准的小树，被盖上了来之不易的种植印章。

还有很多已种植的地块，被盖章了，但暂时：没图。

需要注意的是，没盖戳，并不意味着你的小树没有被种下，而是可能在路上了！因为每个证书被盖戳之前，有着严格的种植、验收、认证程序，这一程序往往会滞后于真正的种植时间。

为什么出现树种了但戳还还还还…没盖？

你们种下的每一棵树都经历了：

1、专家评审

每年春种前，蚂蚁森林与公益机构一起，邀请国家林草局相关主管部门，和来自各领域的专家参与到即将种植的项目评审中来，种什么树、种在那里，种多少密度、都必须经过林业专家严格的论证。

2、春季种植

每年3-5月是最适合种植的日子，蚂蚁森林的大部分种植发生在这个时候，简称春种。根据地质地貌、水源、当地种植管理基础等因素差异，组织当地的人员，来进行蚂蚁森林春种。线下种植还包括前期勘察设计、水源工程、沙障、种植培训；造林作业和抚育管理，包括围栏架设及维修、病虫鼠害防治、后期补水，等等。

3、种植自查

6月到7月，春种造林结束后，公益机构进行种植面积和数量的自查工作，根据检查情况，提交完成情况和地块位置等信息。

4、林业验收

9月到11月，具备林业验收资质的第三方机构会验收当年的造林成活情况：包括种植数量、面积和成活率等多个专业的指标。

5、科技监测

通过林业第三方验收合格的地块，将同步到高德地图，在有信号的地块，我们还开始安装远程监控设备，来实时观察小苗们的生长情况；

6、盖戳认证

完成上述流程，产品经理就可以给你们的环保证书盖戳「已种植」啦。

7、补植补种

事情还没结束，在第三方验收中，没达标的地块，公益合作伙伴会在当年秋季和第二年春季，继续养护并根据实际情况进行补植，并重复上述流程，直到达到标准。

8、三年后验收

当项目种植满三年，各地林业系统将组织验收造林项目的保存率，保存率达到成林指标即视为造林成功。这片林子将会在在荒漠化地区发挥防风固沙、减少水土流失的生态价值。

9、第三方鉴证

在上述流程中，蚂蚁森林还会邀请全球知名的第三方会计师事务所参与，确保项目真实有效。

除此以外，从小苗种下，到小苗成林，贯穿其中的还有很多的护林员，持续进行繁琐的的树苗养护流程。